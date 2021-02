¿La mejor experiencia? Conoce las novedades que llegarán a Telegram en Android

Aunque sabemos que WhatsApp continúa arrasando el mercado de usuarios en la categoría de las redes sociales, la también popular aplicación de mensajería instantánea, Telegram no se ha quedado atrás, ya que en el último mes logró 63 millones de descargas lo que significaron nuevos usuarios para la app.

Por ello, Telegram ha continuado mejorando su plataforma, incluyendo nuevas funciones que no muchas poseen y poder cumplir las expectativas de los usuarios. Por esta razón, ha surgido nuevas funciones como parte del paquete Beta 7.5, que muy pronto tendrás en la próxima actualización oficial.

Dentro de esta Beta, se encuentran cuatro nuevas funciones que estarán llegando a Telegram en las próximas semanas.

¿Cuáles son las nuevas funciones?

Widgets de Android y Telegram

Sin duda, los Widgets son muy populares en los móviles con sistema operativo Android, el cual, crean accesos directos a funciones específicas de una app, por ello, Telegram hizo su propio Widget, en el que muy pronto estará activado para el sistema, con el objetivo de que los usuarios puedan tener al alcance de un click, los chats o canales en su el inicio de su pantalla.

Mensajes que se autodestruyen

Muchos habíamos anhelado que los mensajes se autodestruyen, esto por cuestiones de seguridad y privacidad al usar una plataforma de mensajería, función que en el último mes, WhatsApp se decidió a hacerlo aunque muy restringido, el cual, Telegram estará incursionando en su próxima actualización.

Invitación con Código QR

Es muy común hoy en día ver Códigos QR pegados en todas partes, por lo que Telegram se incursionó en esta práctica. y así como por medio de un Código QR que puedes enviar a través de la plataforma, podrás invitar a más usuarios a los chats grupales.

Grupos de difusión y Chats

Los chats grupales, podrán ser grupos de difusión. No, no es lo mismo aunque suene así, ya que los chats de difusión se diferencias por no tener un límite de usuarios, sin embargo, la desventaja de esta opción es que solo los administradores pueden mandar mensajes en ellos, y los participantes serán observadores.

