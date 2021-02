¡No más mensajes a tu ex! Crean modo borracho para evitar que mandes mensaje cuando tomas

Seguramente al menos una vez en la vida a más de una persona le ha pasado que estando confundido y alterado por el consumo excesivo de alcohol se nos hace una “excelente idea” marcarle o enviarle un mensaje a nuestra ex pareja bajo cualquier pretexto, una acción de la que todos se arrepienten al día siguiente que se sufre la “cruda” realidad.

Es por ello que para evitar este tipo de inconvenientes la empresa de tecnología, Gree Electric, desarrolló el “modo borracho”, una nueva función encaminada a evitar estas situaciones cuando salimos de fiesta.

De origen chino, Gree Electric, ya ha patentado esta función que forma parte de un sistema mediante el cual los usuarios pueden limitar el acceso a determinadas apps, con la idea de que se evite usarlas mediante se está borracho, evitando con ello estos mensajes y llamadas, así como la publicación de fotos bochornosas.

¿Cómo funciona?

Quizás suene extraño y algo contraproducente, pues es usual que cuando salimos de fiesta y sabemos que el exceso de alcohol nos puede afectar preferimos perdí un servicio de transporte privado por aplicación para llegar seguros a nuestras casas, por ello el bloquear todas las aplicaciones suena algo que quizás no sea lo más conveniente, sin embargo, esta herramienta no funciona así.

El desarrollo de la compañía china Gree Electric solamente bloquea las aplicaciones que el usuario determine y a las cuales solo podrá ingresar cuando se encuentre sobrio previa verificación.

Por ello no bloquea todas las aplicaciones sino solo las que el usuario elija, por ejemplo: mensajería, banca móvil, redes sociales, etc. De la misma manera se puede configurar cuál será el proceso de verificación una vez que el usuario ya no esté borracho, sin embargo, hasta el momento no se ha especificado cómo se logrará esta función.

Asimismo de momento se desconoce en qué celulares y sistemas operativos podría incorporarse esta patente, será cuestión de esperar por lo mientras, bebe con moderación y no metas la pata enviando mensajes a tu ex..

SSB