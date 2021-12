WhatsApp: Conoce la nueva función de privacidad para que los desconocidos no te espíen

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp continúa añadiendo nuevas funciones de seguridad a su plataforma, misma a la que diariamente acceden más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Ahora sabemos que el "último cambio" permitirá tu “última vez en línea”, por defecto, a todos los números desconocidos.

De acuerdo con los informes del medio especializado Gizmodo, la nueva actualización impedirá que números no registrados, es decir que no están guardados en la agenda, puedan ver cuándo fue la última vez que un usuario accedió a la aplicación, o estuvo en línea.

Dicho de otro modo, a partir de ahora, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp solo compartirá el último estado de conexión a los contactos registrados por el usuario. Esto con el objetivo de mejorar la privacidad y seguridad de la cuenta y del mismo usuario.

Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo que sea más difícil que las personas que no conoces o con las que no has conversado sepan cuándo fue la última vez que estuviste en línea, o conozcan tu presencia en línea en WhatsApp.