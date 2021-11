Alexa ahora recomendará series y películas de Netflix: esto es lo que sabemos

Los asistentes de voz se han convertido en una de las herramientas de mayor crecimiento durante los últimos cinco años, cada día son mayormente aceptadas razón por la que constantemente vemos nuevos gadgets capaces de integrarse con estos dispositivos para formar un ecosistema inteligente-

Uno de los asistentes más conocidos actualmente es el Alexa, de Amazon, la cuenta con múltiples funciones que nos ayudan en el día a día, desde monitorear el clima, algunas sumas matemáticas, hasta algo más complejo como rutinas de encendido y apagado de luces y desplazamiento de puertas.

Por tal motivo siempre se encuentra aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades y funciones que ayuden a mejorar su servicio. Actualmente en los dispositivos que cuentan con una pantalla como los Echo, se puede reproducir contenido de Amazon Prime Vídeo e incluso buscar información en internet gracias a su navegador, reproducir música y mostrar la letra de las canciones.

Una de las funciones que se agrega en la nueva actualización es la de poder reproducir contenido de Netflix, ahora Alexa nos podrá reproducir recomendaciones de esta plataforma de vídeo. En el mes de octubre se añadió la función de "reproducir algo" la cual hace que Alexa comience a reproductor contenido "aleatorio", ya sea de vídeo o de audio.

Estamos entusiasmados de asociarnos con Fire TV para llevar la tecnología de voz de Alexa a la función Play Something de Netflix. Ahora puedes descubrir instantáneamente una serie o una película en función de lo que has visto antes que sabemos que te encantará, señaló Magno Herran, director de asociaciones de marketing de Netflix (vía The Verge).