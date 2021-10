Los cazafantasmas están de regreso con nuevo videojuego

Con el regreso en puerta de Ghostbusters, mejor conocidos como los Cazafantasmas, y su nueva película el fanatismo se encuentra en todo su esplendor, juguetes, tenis, souvenir y ahora incluso un videojuego que está por llegar de la mano de la desarrolladora independiente Illfonic.

Este estudio creador de videojuegos anteriormente ha traído de la pantalla grande películas como Friday the 13th, cinta que adaptó para poder jugarse en PC, bajo el nombre de Friday the 13th: The Game, dicho título se entrenó en 2017 siendo una propuesta multiplayer online en el que ocho jugadores deberán sobrevivir de Jason Voorhees.

Posteriormente, en el año 2020, el estudio entregó Predator: Hunting Grounds, un multijugador online basado en la legendaria franquicia de Depredador estelarizada por Arnold Schwarzenegger. Al igual que en Friday the 13th: The Game los jugadores toman el mando de soldados que tratan de sobrevivir, mientras que uno más asume el rol de cazador.

Ahora, el estudio Illfonic ha decidido traer de vuelta la popular franquicia de Ghostbusters, a través de una nueva entrega de la que hasta el momento se conocen muy pocos detalles. Hasta el momento, resulta difícil saber si este videojuego se apagará a la historia original que dirigió Ivan Reitman en los 80, o si estará basado en la nueva película que llegará en noviembre de 2021.

¿Qué sabemos de la nueva película?

A casi 37 años del lanzamiento de la primer película de los Cazafantasmas, en la que cuatro investigadores desempleados crean una empresa en Nueva York dedicada a limpiar fantasmas, en 2021 llegará una nueva entrega que traerá de vuelta a los protagonistas originales.

Por ahora, se sabe que será una secuela directa de los 'Cazafantasmas 2' y que su historia gira alrededor de Callie, una madre soltera que vive en Chicago acompañada de sus dos hijos, misma que tras heredar una granja decide mudarse y en ella comienza a experimentar una serie de fenómenos paranormales.

En esta ocasión la dirección estará a cargo de Jason Reitman, hijo del director responsable de las dos primeras cintas. Adicionalmente, la película contará con el reparto original encabezado por Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd, Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts y Logan Kim.

Se espera que 'Cazafantasmas: Más allá' se estrene en diversas salas de cine, en todo el mundo, a finales de 2021. Por ahora, la fecha prevista es el próximo 18 de noviembre, aunque podría cambiar como consecuencia de la pandemia de Covid-19.