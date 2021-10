FIFA 22 Reseña: Tecnología y fútbol al servicio del jugador

Llegó esa época del año en la que sale un nuevo FIFA, en la que jugadores que no disfrutan de este título seguramente harán sus clásicos memes en burla a quienes compran cada año este juego, pero hay que mencionar que FIFA 22 implementó nueva tecnología y es la segunda entrega para la nueva generación de consolas, así que algo bueno prometía... y la verdad, tiene buenos puntos a su favor.

Además de que cambió el 21 por el 22 en su portada, este juego ofrece machine learning, cambios en la física, la estética, mecánicas nuevas en los diferentes modos de juego y también sus fallas, aunque realmente no son comunes, al menos en nuestra experiencia.

Gameplay

Definitivamente este es el punto en el que más se enfocó Electronic Arts para esta entrega y ciertamente lograron que se sienta diferente a sus antecesores. Lo más relevante es sin duda la tecnología HyperMotion, que le otorga un nuevo nivel de realismo a los partidos.

Esta tecnología funciona a partir de un algoritmo que llevaba 3 años en desarrollo y finalmente fue implementado con machine learning para, a partir de obtener datos de un partido profesional en España, arrojar datos que a la postre serían adaptados en el juego. El resultado es un nivel nuevo en realismo dentro de los partidos en FIFA 22, la defensiva se comporta como un bloque que es más difícil de engañar con los viejos trucos de FIFAs anteriores, por ejemplo.

Igualmente cuando decides presionar en equipo, se siente mucho más real el movimiento de tus compañeros para subir esa presión y tratar de ganar el balón, aunque dura un tiempo limitado. También se nota la diferencia de nivel y habilidades entre los diferentes jugadores, el nuevo sprint explosivo hará que dejes atrás a un defensa más pesado con cierta facilidad, pero aún así probablemente te encuentres con una defensiva escalonada que ya no caiga ante el clásico recorte y tiro porque ahora llegará un relevo a tiempo.

Incluso cambian detalles muy sencillos como la cantidad de pasos que da un jugador para recibir un balón o el acomodo del cuerpo al hacerlo, algunos son más lentos, otros pueden dirigirlo muy a tiempo para quitarse una marca, por ejemplo. En general han mejorado la experiencia de juego, que ahora se siente más difícil y es un reto mayor.

Quizás los únicos detalles a mejorar son algunas fallas de los porteros, que también mejoraron su desempeño, pero de repente tienen errores extraños y otra cosa que notamos es lo mortal que puede ser un tiro colocado, de repente parece demasiado fácil especialmente para la IA, que hace parecer como que todos los futbolistas de primera la prenden como Messi cuando quieren.

Fuera de ello también hay una ligera mejora esteéica, sobre todo en consolas de nueva generación, en las que también son casi nulos los tiempos de carga para los partidos. La física de los jugadores y el balón también es algo que ahora se siente más realista, lo que te hará saborear más un buen pase filtrado o un tiro bien colocado.

Modo Carrera, Volta y FUT

Claramente EA Sports se dedicó más que nunca al gameplay, por lo que estos modos no recibieron grandes mejoras, pero sí tienen lo suyo. En el Modo Carrera ahora hay un sistema de subida de nivel más tipo RPG en el que tendrás que ir cumpliendo con ciertos objetivos para ir formando a tu jugador con un gran árbol de habilidades para mejorar su nivel y ganarte un lugar en el 11 titular, algo que te dará mayor peso en el rumbo que lleva tu equipo en cada temporada.

Esto hace un poco menos aleatorio el progreso del jugador y le da también más realismo al Modo Carrera, que además tiene nuevas escenas y a una nueva comentarista en inglés, que es Alex Scott, ex futbolista inglesa que te irá dando noticias de los demás partidos mientras juegas los tuyos.

Otra novedad es la posibilidad de crear un club, donde diseñarás un escudo, uniforme y personalizarás un estadio para un equipo a tu gusto que podrás incluir en cualquier liga para tratar de llevarlo a la gloria.

Por el lado de Volta, ya no tiene un modo historia y ahora se enfoca más en que aprendas los diferentes trucos y los apliques. Antes podías ganar partidos sin hacer una sola finta, pero ahora el juego te anima a que aprendas a hacerlas y también a que aproveches los movimientos especiales nuevos como un disparo brutal o una aceleracio´n inalcanzable.

Pero tal vez lo mejor sea el Volta Arcade, que consiste en una serie de minijuegos, dentro de los que destaca el popular Fut Tenis y que puedes jugar con amigos en línea, o bueno, con desconocidos en línea también, pero sin duda pasarás un buen rato ahí. Fuera de ello Volta también es una buena práctica para aprender habilidades y luego llevarlas a las ligas tradicionales o a tu carrera.

Por el lado de FUT no hay mucho que decir, sigue siendo la misma fórmula que EA conoce y sabe que le funciona, donde reinan las microtransacciones y necesitarás meterle mucho tiempo si buscas jugarlo sin hurgar en tu cartera. Fuera de eso tiene cambios pequeños en el menú y personalizaciones para tu estadio.

Conclusión

La implementación de la tecnología HyperMotion definitivamente le da un nuevo nivel de realismo al gameplay de FIFA 22, que si bien se siente algo más lento, también se siente muy distinto a entregas anteriores y representa un reto mayor ahora que la AI controla a tu rival de una forma mucho más real, esto agregado con las mejoras en la física del balón y la este´tica del juego, hace que se sienta como una mejora de su antecesor y probablemente la experiencia más realista a la fecha.

No está libre de fallas, pero no es algo que no se pueda parchar. Los diferentes modos de juego no recibieron mejoras tan sustanciales, pero los cambios que tienen sin duda mejoran la experiencia de juego, además de que todo está acompañado por una gran playlist, como ya es costumbre en estos videojuegos.

FIFA 22 es probablemente su mejor entrega hasta la fecha, usando bien la tecnología a su favor lograron una experiencia sin duda más real y un look and feel diferente a pasadas entregas, así es que aunque hayas comprado el 21, este seguramente no te hará sentir mal cuando lo juegues.



Por Montserrat Simó Ramos