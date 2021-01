¿Qué es Egoland? el servidor del videojuego Rust que está rompiendo las redes TE EXPLICAMOS

Seguramente en estos días te has encontrado la palabra Egoland por diferentes lados y se trata de un fenómeno creado por streamers hispanos. Ahí participan algunos de los youtubers más famosos de España para jugar Rust.

Si aún quedan dudas vamos por partes:



Egoland es un servidor del videojuego Rust creado por el streamer Alexby en colaborción con Yisus y Rubius.

Rust es un videojuego para PC que fue lanzado en 2018 y que desde 2013 contaba con acceso anticipado.



El éxito de Rust llegó junto con el estreno de Egoland que abrió sus puertas el 3 de enero y en él se pueden ver las caras hasta 60 participantes.

En Egoland fue donde se dieron cita alrededor de 60 creadores de contenido que alcanzaron más de un millón de espectadores convirtiendo a Rust en el videojuego con mayor media de espectadores en Twitch superando a Fortnite, Among Us e incluso League of Legends.



Al parecer Egoland no solo puede repetir el éxito que tuvo Karmaland en 2019 sino que pretende dejarlo atrás.



Rust, el juego de FacePunch Studios parece posicionarse como uno de las grandes sorpresas del 2021 y se espera que llegue a PS4 y Xbox One a lo largo del año.

Bienvenido a Utopía Geek, ¡aquí cabemos todos! 🤓 🎮 📱 🖥