Aprovecha al máximo tu VIEJO CELULAR con estas recomendaciones

El periodo de vida de los teléfonos celulares cada vez es más corto, ya sea porque se descomponen con facilidad o porque cada determinado tiempo aparece una nueva versión, pero también está la opción de que cada año se puede renovar nuestro plan con la compañía telefónica, por lo que nos asignan un nuevo equipo.

Sin embargo, los teléfonos viejos los empezamos a considerar obsoletos, sólo porque no cumplen algunas de las funciones con las que cuentan los nuevos, pero esto no quiere decir que ya no sirvan o que sean un producto destinado para terminar en la basura.

Los celulares se pueden seguir aprovechando, aunque ya no sea para realizar llamadas o mandar mensajes, todo depende de la transformación que quieras darle y de tus necesidades.

Algunas opciones

Para que no arrumbes ese celular en cualquier lugar de tu casa y si no piensas venderlo o regalarlo, aquí te dejamos algunas recomendaciones para que le des un uso que podrás aprovechar en tu casa.

- Control remoto: Sí, así como lo lees. Si el control de tu televisión se averió por todas las veces que lo tiraste o quizá por tu perro lo mordió, no será necesario que compres otro, sólo utiliza tu viejo celular. Para esto necesitarás instalar una aplicación como SURE Universal, la cual usa el infrarrojo para controlar tu pantalla.

Además, también puedes emplear tu celular para transmitir audio o video a streamers como Rocku, Chromecast y Apple TV, pero también las smart tv cuentan con el software para recibir el contenido desde un celular.

- Reproductor inteligente de música: Si cuentas con una bocina bluetooth, sólo bastará conectar tu antiguo teléfono, pero para hacerlo "inteligente", te decimos cómo. En el caso de los celulares con sistema Android sólo habrá que configurar al Asistente de Google, el cual deberá responder a nuestra voz incluso cuando está apagado. En los equipos que tiene iOS también habrá que realizar la configuración correspondiente con Siri.

- Cámara de vigilancia: Para este tipo de opción deberás colocar en un lugar estratégico tu celular, pero primero habrá que instalar algunas de las aplicaciones que se encuentran en la tienda. En este caso recomendamos Alfred Cámara de Vigilancia, Monitor de Bebé WiFi, Camy o AtHome Camera: casa seguridad. Cualquiera de estas apps pedirá que vincules el celular-cámara al equipo en el que quieras recibir la imagen, pero también cuenta con transmisiones en directo, detección de movimiento y hasta modo nocturno.

