Tres apps gratis que pueden ayudarte a rastrear el Covid-19 si planeas viajar

Desde hace más de un año, el mundo se encuentra en alerta debido a la pandemia de Covid-19, enfermedad causada por un coronavirus que ha cobrado la vida de más de dos millones 138 mil personas y que ha contagiado a otras 99.6 millones en prácticamente todo el orbe.

Debido a este nuevo virus, contra el cual afortunadamente ya hay algunas vacunas, millones de personas han tenido que quedarse en confinamiento desde hace meses, lejos de sus seres queridos y modificando sus dinámicas de vida, ya que han tenido que adaptarse, por ejemplo, al home office o las clases en línea.

Sin duda las plataformas digitales, redes sociales y herramientas tecnológicas han jugado un papel muy importante en el último año, pues ya forman parte de la vida de muchos, tanto los que siguen en casa como los que poco a poco han tenido que salir en una nueva normalidad.

Aunque las autoridades locales y mundiales han insistido hasta el cansancio en que no salgamos de casa si no es necesario, también debemos tener presente que muchas personas trabajan en actividades esenciales que implican viajar de un lugar a otro pese a la pandemia; así que seguro serán muy útiles las siguientes recomendaciones de Juan Guevara, nuestro compañero de Now Media en Houston, para quienes deben viajar.

Durante su colaboración de este lunes 25 de enero en Heek, el programa de tecnología del Heraldo TV, nuestro experto recomendó tres aplicaciones para rastrear a este nuevo coronavirus en caso de que tengamos que viajar ya sea en México o hacia Estados Unidos, presta atención:

1. Apple Covid-19: Esta aplicación desarrolada por la firma de la manzana y los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) sirve para que las personas que piensan viajar al país del norte sepan si hay restricciones en las fronteras, mapa de casos de Covid-19 y si hay posibilidad de contagio a donde van o si viajaron con algún caso. Puedes descargarla aquí.

2. DENUE: Desarrollada por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), esta app muestra información sobre el Covid-19 vertida en mapas. Está disponible para Android y iPhone.

3. Sickweather: Funciona tanto en México como Estados Unidos; se basa en redes sociales para ir detectando en qué lugares reportan las personas que tiene síntomas de enfermedades, no sólo de Covid-19. Se puede descargar en la Play Store y en la App Store.

