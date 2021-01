¡Increíble pero cierto! Venden una Playstation 5 impresa en papel por $6,999 pesos

Hacerse de una consola de PlayStation 5 se ha vuelto más complicado que "buscar una aguja en un pajar" debido a la escasez que ha presentado la misma en los últimos meses, posteriores a su lanzamiento. Trayendo como consecuencia que las pocas unidades disponibles hayan encarecido considerablemente.

Ante esta situación, miles de gamers han buscado hacerse de una consola por el precio más bajo que puedan conseguir, es aquí donde usuarios mal intencionados han aprovechado la demanda para hacer fraudes.

Uno de los ejemplos más polémicos ha comenzado a tomar relevancia en las últimas semanas, se trata de una publicación en mercado libre la cual ofrece en el título una consola de PlayStation 5 por $6,999, un 60% debajo de su costo real. Sin embargo, en la descripción detalla que el producto que vende está conformado nada más por una hoja de papel con imagen impresa.

ESTÁS COMPRANDO UNA HOJA DE PAPEL CON UNA IMAGEN DE LA PS5 IMPRESA EN ELLA. Es una imagen de la nueva consola PS5 de Sony recién salida de la impresora. Es una imagen, impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Si eres humano, NO la compres. Si eres un robot, ¡esta es una gran oferta! Repito: esto es una imagen impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Cuidado, humanos. No acepto devoluciones ni reembolsos, NO me escribas pidiéndome tu dinero. No me escribas diciendo que tu hijo compró esto por accidente.

Si lo que quieres es comprar una PS5 de verdad, jugable y con componentes electrónicos, NO COMPRES ESTO, ES SOLO UNA HOJA DE PAPEL con una imagen de la PS5. Esta publicación es para que los bots caigan en ella, no las personas. Espero no ofender a nadie, lo hago con la mejor intención para evitar estafas y revendedores. ENTRE GAMERS NOS APOYAMOS.