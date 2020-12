¡Conoce a todos los ganadores del premio nacional de videojuegos!

Cada año, a través de la iniciativa de la ESA se busca reunir y premiar a los creadores de videojuegos nacionales, sean empresarios, emprendedores y estudiantes, o incluso jóvenes entusiastas menores de edad con ideas para producir nuevos productos.

Cualquier desarrollador de videojuegos puede participar, para ello es necesario contar con un título disponible en cualquier plataforma tecnológica (incluso si es nueva), incluido código abierto.

Este año los premios tuvieron que celebrarse en un formato 100% digital, debido a la actual pandemia. Sin embargo, esto no fue ningún impedimento para que el evento reconociera todo el talento nacional, premiando a nueve ganadores divididos en tres categorías.

La edición 2020 contó con un total de 608 participantes, divididos en 504 creativos junior, 54 profesionales y 50 jóvenes con un porcentaje de 68% hombres y 32% mujeres, provenientes de 19 estados de la república mexicana.

El evento contó con menciones especiales para la categoría "creativos junior" que reconoció el talento en niños de 8 a 12 años y 13 a 17 años de edad. También se reconoció el esfuerzo y la dedicación de talentos universitarios en la categoría "Universitario-Juvenil" obteniendo menciones especiales Laura Zurita, Alejandro Leyva, Darién Márquez, Daniel Cárdenas, Jorge Cruz, Iván Rascón, Mariana Pacheco, Alma Villarreal, Arnoldo Roblero y Kassandra Chapa.

Los desarrolladores profesionales también obtuvieron un reconocimiento especial siendo acreedora al talento femenil Jessica Robles Calderón, por el uso tecnologías innovadoras Ricardo Vergara Aguirre, al Juego Académico Cultural Alfredo Osiris Gallardo Gutierrez, al diseño y la narrativa Marcos Vázquez Martínez, al sonido y música Argenis Alberto León Rendón, al arte gráfico Gustavo Alcalá.

Ganadores 2020

Los ganadores en la categoría Creativos Junior (8 a 12 años) fueron Ignacio Ochoa con el videojuego El mundo del Saber y Edgar Moreno con Epic Cat.

En la categoría Creativos Junior (13 a 17 años) resultaron ganadores Manuel Luna con el título Space Typing y Mayrem Hernández con Theater Magic.

La categoría universitaria juvenil estuvo muy reñida, con una gran cantidad de propuestas para distintas plataformas en las que resultaron ganadores Ilia Martínez con Cache Tlacuache, en la categoría de app móvil. Para la plataforma de PC-consola el título premiado fue Starkie a cargo del desarrollador Jorge Cruz Veloz.

En el caso de los desarrolladores profesionales, la decisión no fue nada fácil, pues su experiencia dio como resultado grandes títulos nominados entre los cuales se encuentran Shiba Force del creador Antonio Gutiérrez, Elves Clan: Tricky Seasons de Argenis Alberto, G.R.E.E.N. The Life Algorithm de Marcos Vázquez y Greak Memories of Azur de Gustavo Alcalá. Resultando victoriosos Shiba Force y Greak Memories of Azur.

Mejor Videojuego del Concurso Nacional de VJMX 2020

El premio más importante del evento es el título del año, este videojuego debe de cumplir con una serie de requisitos que van desde una buena historia, distinguidos gráficos y creatividad sonora, entre otras cosas, para poder coronarse como el campeón.

En la edición 2020 el título del año ha sido para Neon City Riders desarrollado por Jorge Garcia Ramirez y el estudio Mecha Studios.

En Neon City Riders podrás explorar una ciudad decadente y futurista en busca de objetos, superpoderes y compañeros para liberar todos los territorios de las malvadas pandillas y unir a su gente de nuevo. Este videojuego veracruzano ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS.