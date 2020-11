WhatsApp: TRUCO para que no sepan que escuchaste un mensaje de voz

WhatsApp es en la actualidad una herramienta que utilizamos de forma habitual, la manera fácil y rápida en que podemos comunicarnos con las personas a través de la app de mensajería la han convertido en una de las favoritas en todo el mundo. Pero existen ocasiones en que no deseamos que sus funciones le den información a nuestros contactos.

La plataforma no sólo permite enviar mensajes escritos, a través de ella se pueden compartir imágenes, videos y audios. Y debido a que la aplicación ha evolucionado, ahora muestra en las conversaciones información como, si ya leímos el mensaje, si estamos en línea, la hora de nuestra última conexión, o si ya escuchamos un mensaje de voz.

Es muy probable que ya sepas trucos como ocultar tu última conexión o foto de perfil y aunque WhatsApp no tiene una función que te deje reproducir audios sin que el usuario que te lo envió lo sepa, en realidad si es posible, aunque se requiere de seguir algunos pasos para lograrlo.

¿Cómo escuchar audios en WhatsApp sin que nadie lo sepa?

Para lograrlo deberás primero crear un grupo en el que sólo tu seas el participante, WhatsApp no permite crear un grupo si no se agrega al menos un usuario, pero no te preocupes, puedes añadir a un usuario y después eliminarlo.

Ve a la conversación o chat de la que recibiste el mensaje de voz o audio, da click en el archivo y ve a la opción de Reenviar, para que puedas mandarlo al grupo que creaste.

Si tu sistema es Android, verás distintos iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla, pulsa en el icono que tiene la flecha de compartir. Si eres usuario iOS, pulsa en Reenviar.

Con este sencillo truco tendrás el audio en el grupo nuevo y podrás escucharlo sin que nadie se entere.