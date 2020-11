Paso a paso: Te decimos cómo desbloquear el nuevo mapa de Among Us

Aunque nació en 2018, sin duda este 2020 ha sido un año redondo para el popular juego Among Us. Fue durante los meses de pandemia que cobró mayor relevancia y ahora está por cerrar con bronche de oro al estar nominado en dos categorías dentro de The Game Awards.

Este videojuego modo fiesta multijugador sin duda ha logrado captar la atención de millones de personas en el mundo, por lo que el estudio creador InnerSloth está trabajando constatemente en actualizaciones para ofrecer una mejor experiencia de usuario a los tripulantes e impostores.

Apenas la semana pasada, se anunció la cuenta oficial de Twitter del famoso juego, y con ello, nos dieron un vistazo de lo que será el nuevo y más grande mapa en la breve pero exitosa historia de Among Us.

¿Quieres tener el nuevo mapa?

De acuerdo con InnerSloth, todos los detalles sobre el mapa y otras novedades serán presentados justo el 10 de diciembre, durante la gala virtual de The Game Awards; esto quiere decir que aún no está disponible para todos.

Sin embargo, sí lo pueden desbloquear algunos jugadores y aquí te decimos cómo hacerlo paso a paso; pero debemos precisar que este truco sólo funciona si compraste Among Us en la plataforma de Steam; en los dispositivos móviles no podrás tener acceso al nuevo mapa antes que los demás.

1. Entra a tu cuenta de Steam y abre la biblioteca

2. Busca Among Us y cuando lo tengas abierto, da click izquierdo en el título del juego

3. Selecciona propiedades y elige la pestaña que dice Betas

4. Da click en la opción 'public-beta'

5. Presiona cerrar y espera a que se hagan las descargas necesarias

Al estar registrado en las versiones de prueba o beta de Among Us, es muy probable que te lleguen primero las actualizaciones del juego, por lo que podrías probar el nuevo mapa antes que los demás usuarios.

