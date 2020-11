¿Fan de Among Us? Conoce estos tres adictivos juegos que se le parecen mucho

Among Us es uno de los juegos para celular y computadora más populares de los últimos años; aunque fue lanzado en 2018 por el estudio independiente InnerSloth, fue apenas en 2020 que cobró fama, sobre todo en los meses de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con cifras oficiales, el juego ya ha sido descargado gratis más de 217 millones de veces en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google; cabe recordar que si quieres jugar Among Us en la computadora deberás pagar en Steam, o descargar la versión gratuita para Windows.

Como te contamos, millones de personas están más que enganchadas ya con el juego de la nave espacial, en que los tripulantes deben completar misiones para ganar la partida pero a la vez cuidándose de que los impostores no los maten.

Hasta donde hemos leído en redes sociales, Among Us ha generado todo tipo de adicción en los usuarios, de hecho han terminado amistades y otras relaciones por culpa de los impostores.

Sin embargo, muchos ya terminamos el juego y no sabemos qué más hacer. Aún no llega el nuevo mapa -aunque InnerSloth dice que ya están trabajando en él y que será el más grande en historia de la app-.

Así que mientras esperamos las mejoras, te recomendamos otros juegos que se parecen mucho a Among Us y que seguro te crearán una nueva adicción.

Werewolf Online

En este juego no tendrás que cuidarte del impostor, sino de un hombre lobo. Este multijugador permite hasta 16 usuarios por partida y éstos deben unirse para defender su aldea. Al igual que en Among Us, el hombre lobo persigue a los demás con el objetivo de asesinarlos, sobre todo en la noche.

Dónde descargarlo: En Google Play y App Store es gratis

Unfortunate Spacemen

De las tres recomendaciones que te daremos, ésta es la que más se parece a Among Us. En el juego seremos también astronautas y estaremos en una nave espacial. Lo que cambian respecto del título de InnerSloth, es que aquí no hay un impostor, sino un alienígena que cambia de forma, echa a pelear a los otros jugadores y hace de todo para sabotear la partida.

Dónde descargarlo: Sólo está disponible para PC y es gratis en Steam

Town of Salem

Este multijugador se desarrolla en la mítica ciudad de Salem. Pueden entrar de 7 a 16 jugadores y todos tendrán roles diferentes, desde ciudadanos comúnes, neutros, hasta asesinos seriales y mafiosos. La idea de este juego es que todos se cuiden de todos y usean sus habilidades para encontrar a los malos. Si te toca ser el villano, entonces debes cuidar que no te descubran.

Dónde descargarlo: En Google Play y App Store es gratis; tiene costo en Steam (para PC)

