Dig2China, el juego para celular igual de adictivo que su hermano Among Us

Seguro a estas alturas de la vida ya conoces a Among Us, el adictivo juego para celulares y computadoras que ya lleva más de 217 millones de descargas gratuitas en las tiendas de Apple y Google.

Aunque fue lanzado en 2018 por el estudio independiente InnerSloth, Among Us cobró relevancia hasta este año, principalmente durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19 en muchos países.

Como te contamos, ya son millones de personas en el mundo las que han descargado el juego de los coloridos tripulantes de la nave espacial y los impostores que la sabotean para ganar la partida. Si aún no sabes cómo se juega, aquí te damos el ABC de Among Us.

Actualmente han llegado algunas mejoras al juego como el voto secreto, lo que hace más emocionantes las reuniones de emergencia para votar por un jugador y expulsarlo de la nave.

El hermano adictivo de Among Us

Este juego que ha enganchado a millones tiene un hermano igual de adictivo que también está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android: Dig2China.

En este juego, debes cavar un túnel y pasar por 13 capas de la Tierra para llegar...a China, tal cómo el título lo dice. Al descargarlo deberás abrir la pantalla y te va a salir el personaje principal. Deberás presionar varias veces la excavadora para 'cargala' y que así pueda romper el suelo.

Conforme vas avanzando por las capas de la Tierra puedes ir 'atrapando' barriles, cuerdas y otros objetos que te van a dar beneficios -como egundos extra- aunque tambien hay otros con los que puedes chocar y eso haría que tengas que volver al inicio de la excavación.

Asimismo, cada que avances en el juego, deberás ir mejorando tu excavadora pagando con el dinero que has ido ganando mientras cavas el túnel. El juego termina cuando llegas a China, obviamente.

Si quieres probar Dig2China, puedes descargarlo en los siguientes enlaces: iOS y Android.

