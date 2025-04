Comencemos diciendo que valor significa “principio o creencia”, pueden ser personales o compartidos culturalmente, por lo que podemos concluir que los valores orientan las conductas de manera individual, familiar o social, de ahí el conocido refrán que dice “La familia es el reflejo de la sociedad y la sociedad el reflejo de la familia”.

Considero importante abordar este tema porque constantemente y en diferentes contextos, he escuchado decir a diferentes personas, frases como las siguientes: “¡Ya no hay valores!”, “¡La juventud no tiene valores!”, “¡Los niños no saben de valores!”, “¡Ya no se enseñan valores!” y “¡En mis tiempos nos enseñaban valores!”.

Cuando escucho las declaraciones anteriores, quiero intervenir en dichas conversaciones, porque me parece que creer que en estos tiempos no hay valores o no se enseñan, es ya un valor. Me refiero a que, si valor es un principio o creencia, entonces, creer que no hay valores está gestando un valor en las personas de la sociedad actual, un valor erróneo, pero un valor, al fin y al cabo.

Dar por hecho que no hay valores o no se enseñan es un error y muestra la presencia de antivalores como: irresponsabilidad, inconsciencia y falta de compromiso. Me refiero a que una persona responsable, consciente y comprometida consigo misma, con la familia y sociedad a la que pertenece. Sabe que, en lo que dice y hace, está transmitiendo, enseñando y poniendo en práctica los valores o antivalores que profesa, ósea los que conducen su manera de pensar y sentir el mundo. En otras palabras, su visión del mundo, sus creencias, sus principios.

Es por lo anterior que te hablo a través de mis palabras, quiero que pienses un poco en tu manera de ver el mundo y si te cachas con ideas como los que te he compartido, hagas un replanteamiento para comprometerte con responsabilidad y conciencia con la sociedad a la que perteneces.

Si eres padre o madre de familia, adolescente, joven, joven adulto o adulto mayor, por favor no dejes esta tarea a la escuela, porque creas que hay un manual para enseñar valores, los valores los transmitimos, los aprendemos y los ponemos en práctica todo el tiempo en los diferentes contextos en donde nos desarrollamos, tienen que ver; con lo que pensamos y sentimos, los notamos en lo que decimos y hacemos constantemente, son el reflejo vivo de nuestras ideas, creencias, principios éticos y morales.

Concientiza tus comportamientos, observalos y si notas que están reflejando lo contrario de lo que has deseado, entonces haz un alto y modifica, puedes comenzar por analizar lo que haces y dices para darte cuenta si están siendo fieles a lo que piensas y sientes, recuerda; tus valores pueden estar mostrando, transmitiendo y enseñando, valores y antivalores.

POR MARÍA ISABEL ROMERO LÓPEZ

MAESTRA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA INTEGRATIVA

PAL