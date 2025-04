¿Perseguir tus sueños o pagar las cuentas?

Estudié Comunicación más por vocación que por los ingresos que podría generar. Mi mamá me dijo: “eso no es para nosotros, te vas a morir de hambre” y la verdad, no ha sido fácil, en el camino amigos y conocidos optaron por trabajos estables y que les permitirán crecer económicamente, pero algunos me han confesado que no están a gusto, así que hoy quiero despertar ese viejo dilema ¿Trabajar por tus sueños o por dinero?

De acuerdo con una medición realizada por Computrabajo, el 44% de las personas están insatisfechas con su trabajo, mientras que un 20% se muestra indiferente, con estos datos se podría deducir que un poco más del 60% de las personas en México trabajan por dinero.

Y es que vivir de lo que te gusta hacer, es difícil, en especial para quienes eligen carreras como el arte, la escritura, la creatividad o el emprendimiento, pues la estabilidad económica tarda un poco más en llegar. Aún así, hacerlo trae otras recompensas que hacen que todo valga la pena.

Diversos estudios en el ámbito de la psicología muestran que las personas que sienten que su trabajo tiene sentido, impacto o coincide con sus valores, experimentan mayor bienestar emocional, incluso si su ingreso no es el más alto. De hecho, un estudio de Harvard Business Review reveló que los empleados satisfechos son 31% más productivos, 85% más eficientes y 300% más innovadores.

En mi caso, soy una soñadora que persigue lo que pareciera imposible, sin embargo la vida se ha encargado de aterrizarme, porque he tenido que convertirme en una adulta responsable que paga sus cuentas. Por eso he optado por combinar, he tenido trabajos que me encantan y otros que no mucho, pero me permiten seguir con mis proyectos.

He sido vendedora de espacios publicitarios, redactora publicitaria, community manager, coordinadora de comunicación, también he emprendido en dos ocasiones, en el mundo del tequila y la publicidad digital para MIPYMES, entre otras cosas.

Cada uno de estos trabajos me han enseñado algo nuevo y lo mejor, me he divertido mucho. Haciendo esta columna descubrí que he desarrollado lo que se conoce como una carrera proteica: una trayectoria que no sigue una línea tradicional, sino que se va construyendo con base en experiencias diversas, aprendizajes constantes, adaptabilidad y, sobre todo, mis propios valores. Es "proteica" porque cambia de forma, como el dios griego Proteo que podía transformarse en lo que fuera.

Entonces, hasta este momento sin duda he elegido darle prioridad a mis sueños, decisión que me ha enseñado a ser paciente, porque “lo que se retrasa, no se te niega”, me resta trabajar con disciplina y ser creativa para superar los desafíos económicos.

A continuación comparto algunas cosas que he puesto en práctica para poder avanzar, si es que estás ante este dilema de ¿Perseguir tus sueños o pagar las cuentas?

? No dejes tus sueños en pausa permanente: lo más importante es que, aunque sea a paso lento, sigas dedicando tiempo y energía al proyecto de tus sueños. Aunque parezca mínimo, cualquier avance es mejor que no hacer nada.

? Haz comunidad: conecta con personas que son afines a tus ideales para que el camino se haga más disfrutable, un espacio donde puedas experimentar comprensión, empatía y no donde te señalan todo lo que aún no has logrado.

? Un poco de sacrificio: en la actualidad, no nos gusta aplazar la recompensa, pero a veces, decirle que no a ciertos gastos es parte de priorizar tus metas a largo plazo. No se trata de vivir en escasez, sino de tener claro que algunos sacrificios pueden acercarse a lo que de verdad deseas.

? Define tu mínimo económico vital: ¿cuánto necesitas realmente al mes para vivir con dignidad? Saberlo te permite tomar decisiones más conscientes.

? Diversifica tus fuentes de ingreso: puedes tener una base estable y proyectos alternativos que te apasionen. No todo tiene que venir del mismo lugar.

? Cuida tu energía: decirle que sí a todo por dinero puede drenar tus ganas de avanzar en tus sueños. Por eso, partir de un presupuesto realista y hacer algunos sacrificios te ayudará a conservar la energía necesaria para enfocarte en lo que de verdad importa.

Hace algunos años, mientras pensaba en lo que quería hacer con mi vida, escribí un pensamiento con el que hoy me gustaría cerrar:

Vivir es entregarte a todo lo que te llama, es meterte en el tornado del existir y estar dispuesto a amanecer abrazado de una vaca o una estrella.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

@DULCEGALINDOVILLA

