Dinero, mentiras y dios

Katherine Stewart, en Money, Lies, and God: Inside the Movement to Destroy American Democracy, ofrece una investigación minuciosa y profundamente inquietante sobre las fuerzas que están socavando los principios democráticos en Estados Unidos. Basándose en más de quince años de periodismo de investigación, Stewart explora la convergencia del dinero, la desinformación y el nacionalismo religioso como pilares de un movimiento que amenaza los ideales fundamentales del país.

La autora explica cómo la concentración extrema de riqueza ha desestabilizado el sistema político. Los multimillonarios y las corporaciones financian iniciativas destinadas a reducir regulaciones, bajar impuestos a los más ricos y debilitar las protecciones laborales. En este contexto, Stewart expone a figuras clave como los hermanos Koch y redes de financiamiento que canalizan recursos hacia grupos que promueven políticas ultraconservadoras, diseñadas para beneficiar a una élite económica mientras erosionan los derechos de la mayoría.

Otro aspecto crucial del libro es el análisis del uso estratégico de la desinformación. La autora detalla cómo ciertos grupos han creado ecosistemas mediáticos que diseminan narrativas falsas, generando una realidad alternativa que polariza a la sociedad y desorienta el debate público. Un ejemplo contundente es la manera en que se ha tergiversado la historia de Estados Unidos para presentar al país como una nación fundada exclusivamente sobre principios cristianos, justificación utilizada para intentar reescribir leyes y normas en favor de una agenda teocrática.

Stewart también desentraña el ascenso del nacionalismo cristiano como una herramienta de control político. Documenta cómo líderes religiosos han sido reclutados por grupos de poder para movilizar votantes en favor de políticas que, en muchos casos, van en contra de sus propios intereses. La alianza entre sectores religiosos y políticos ha permitido la promulgación de leyes que restringen derechos fundamentales, desde la educación hasta la autonomía reproductiva. Casos como el de Project Blitz, una estrategia legislativa diseñada para infiltrar propuestas de ley con lenguaje religioso en los parlamentos estatales, ilustran cómo la religión es instrumentalizada para imponer una visión autoritaria de la sociedad.

Un ejemplo especialmente revelador que Stewart menciona es el del pastor David Barton, una de las figuras más influyentes en la manipulación de la historia estadounidense con fines políticos. Barton ha promovido la falsa idea de que la Constitución de Estados Unidos fue concebida para instaurar un gobierno basado en valores bíblicos, una afirmación desmentida por historiadores pero que ha servido para justificar leyes que imponen doctrinas religiosas en el ámbito público. Otro caso que la autora explora es el del Family Research Council, un grupo de presión que ha trabajado para vincular el cristianismo con la identidad nacional, promoviendo políticas de exclusión contra minorías y justificando restricciones a la comunidad LGBTQ+ en nombre de la libertad religiosa.

El libro ha sido ampliamente elogiado por su rigor y claridad. Jessica T. Mathews, en Foreign Affairs, destaca la manera en que Stewart logra conectar las piezas de un movimiento que ha impulsado el ascenso de figuras como Donald Trump. Jennifer Szalai, en The New York Times, subraya el análisis sobre la estrategia para privatizar servicios públicos como un aspecto particularmente revelador del libro. Pero más allá de la denuncia, Money, Lies, and God es también un llamado a la acción. La autora enfatiza que, aunque este movimiento es poderoso, representa a una minoría, y que la defensa de la democracia depende de una respuesta organizada y decidida por parte de la mayoría de los ciudadanos.

Stewart ofrece una visión aterradora pero indispensable para comprender las amenazas que enfrenta la democracia en Estados Unidos. A través de una investigación detallada y una narrativa contundente, muestra cómo la intersección entre dinero, desinformación y religión está moldeando el futuro político del país. Su mensaje es claro: los valores democráticos no se preservan solos, sino que requieren vigilancia constante y participación de una ciudadanía informada.

En el contexto de nuestra realidad actual en estos Idus de Marzo, las advertencias del libro resultan más urgentes que nunca. Con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, sus órdenes ejecutivas han comenzado a desmantelar protecciones democráticas clave, mientras que el Proyecto 2025, impulsado por thinktanks ultraconservadores, está cobrando forma con una rapidez alarmante. La agenda de este plan incluye la expansión del poder ejecutivo, la purga de funcionarios independientes en el gobierno y la implementación de políticas inspiradas en el nacionalismo cristiano. La fusión entre poder político, dinero y religión ya no es solo una amenaza en ciernes, sino una realidad tangible que afecta directamente a las instituciones democráticas. La normalización de la censura, la persecución ideológica bajo el pretexto de "libertad religiosa" y la consolidación de un sistema cada vez más autoritario confirman que el movimiento descrito por Stewart no solo se ha fortalecido, sino que ha comenzado a reescribir las reglas del juego. Ante este panorama, su libro no es solo una advertencia, sino una guía para entender cómo llegamos aquí y, más importante aún, cómo resistir antes de que sea demasiado tarde.

POR PEDRO ÁNGEL PALOU

COLABORADOR

@PEDROPALOU

PAL