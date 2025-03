Incertidumbre en medio de la tormenta

El escenario económico de México está marcado por la incertidumbre, los amagos de aranceles dejan una perspectiva poco alentadora, en ese sentido el país camina sobre una delgada línea en términos de actividad económica. A esta incertidumbre se suma otro factor: la erosión de la confianza en inversión privada. Casos como el del Viaducto Diamante en Guerrero, donde una resolución judicial inapelable sigue sin cumplirse y no le ha regresado el activo a Fibra Orión, concesionaria legítima, envían señales preocupantes a los mercados y fondos de inversión que aún no pueden confiar en el Estado de Derecho. La falta de certeza jurídica no sólo afecta ésta y otras obras de infraestructura, sino que desincentiva la inversión en sectores clave para el desarrollo del país. Si México quiere mantener su competitividad, debe garantizar un entorno de reglas claras y respeto a la legalidad, o de lo contrario, el freno al crecimiento será aún más pronunciado.

EDUCACIÓN FINANCIERA

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi) que realiza el Inegi, de Graciela Márquez, y la Condusef, que lleva Oscar Rosado, sólo la mitad de los adultos ahorra, mientras que 30 por ciento no cubre gastos básicos sin endeudarse. Además, tres de cada 10 personas tienen deudas, y 27 por ciento de estos enfrenta retrasos en pagos, lo que genera en las familias un estrés financiero permanente. México, al igual que otros países de la región, necesitan mejorar la educación y el acceso a servicios financieros para fortalecer la estabilidad económica de las personas y, en consecuencia, su calidad de vida. Libertad, que preside Silvia Lavalle, ha tomado un papel activo con iniciativas enfocadas en inclusión y educación financiera. Hace unos días firmó una alianza con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Conalep para desarrollar programas que eduquen sobre la gestión financiera y promuevan el acceso a productos financieros a la juventud mexicana con el objetivo de que, a temprana edad, los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro económico.

ENCUENTRO

El lunes inicia en la Ciudad de México la séptima edición del Women Economic Forum Iberoamérica. Bajo el lema “Acciones que transforman” se realizará en formato presencial e híbrido. Entre las invitadas destacan Michelle Ferrari, presidenta del WEF Iberoamérica; Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Regina García Cuéllar, directora de la Asociación de Bancos de México (ABM). También habrá presencia masculina en paneles como la Transformación Económica a través de la Inteligencia Artificial, en el que participarán el economista José Antonio Meade, René Saúl, CEO y cofundador de Kapital Bank, y Matías Fernández, presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.

