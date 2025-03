Un México listo para defender la patria

La Presidenta de México lo hizo de nuevo: con cabeza fría e inteligencia estratégica, logró un acuerdo con el Presidente Donald Trump, evitando la amenaza de aranceles de 25 por ciento a los productos mexicanos. Mientras otros gobiernos del pasado habrían cedido sin más, la mandataria demostró que México sabe defenderse y negociar con dignidad.

La presión de Trump tenía un argumento claro: la Casa Blanca argumentó el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, sentenciado por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, para reforzar la narrativa de que México tenía un “narcogobierno” y que no estaba haciendo lo suficiente para frenar la migración indocumentada ni el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Pero México no es el mismo de antes. Con contundencia, la Presidenta y su equipo del Gobierno de México establecieron mesas de negociación alrededor de cuatro temas clave: economía, migración y combate al tráfico de drogas, con la adición de dos asuntos fundamentales que lograron colocar en la mesa: la necesidad de frenar el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México y la crisis de adicción que el gobierno estadounidense no ha querido enfrentar durante varios periodos presidenciales.

La mandataria de México no llegó con discursos vacíos, sino con resultados sólidos. En materia de seguridad, el Gobierno de México ha dado golpes contundentes al crimen organizado, como el golpe calculado en 300 mil millones de pesos en bienes del crimen organizado, así como con la detención de 14 mil 517 personas por delitos de alto impacto desde octubre. Con pruebas como la incautación de 125.8 toneladas de drogas y siete mil 375 armas de fuego, logrando reducir 50 por ciento el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos entre octubre de 2024 y febrero de 2025.

Pero los argumentos no solo se centraron en la seguridad. En el tema económico, México ha demostrado con hechos que el país avanza: con un aumento de 135 por ciento en el salario mínimo y una política centrada en el bienestar social que ha sacado a nueve millones de mexicanos de la pobreza desde 2018; con la inversión en infraestructura y fortalecimiento de la soberanía alimentaria, el país ha transformado su rumbo. Un México con empleo digno y mejores oportunidades que se demuestra en la baja de la migración nacional rumbo a Estados Unidos.

Con estos resultados en la mesa, la Presidenta le dejó claro a Trump que este ya no es el México de Calderón ni de Enrique Peña Nieto. Aquí no hay sumisión, ni compadrazgo con el narco, ni dobleces, sino soberanía y liderazgo. El presidente estadounidense no tuvo más opción que reconocerlo públicamente. En la negociación quedó claro que México no será tratado de manera diferenciada como un país problemático y que, será tratado con la misma vara que el resto: solamente si tenemos aranceles hacia Estados Unidos nos pondrán aranceles, eso prometió el presidente Trump. Este es un triunfo de la Cuarta Transformación y del pueblo de México.

Y el pueblo lo sabe. Por eso este domingo, el Zócalo se llenó de dignidad y orgullo nacional. La multitud desbordó la Plaza de la Constitución, dejando claro que la Presidenta gobierna con el respaldo de su pueblo, y que de ahí emana su fuerza. Con 85 por ciento de aprobación, el mensaje fue contundente.

Pobres de esos que intentan desviar la conversación, no se dan cuenta que la realidad es una: México avanza con rumbo firme y con un liderazgo que defiende al pueblo. Porque sí: amor con amor se paga.

Camila Martínez Gutiérrez

Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena

@SoyCamMartinez

EEZ