No solo es la imagen, que podría ser anecdótica. Es su significado. ¿Qué cosa más importante tenían que hacer los asistentes en primera fila al mitin de la presidenta Sheinbaum del pasado domingo, que estar atentos a su llegada y mensaje? ¿A qué iban, sino a verla a ella? Si les ganó “la emoción”, se “distrajeron” o tuvieron un “error involuntario” es porque no la esperaban o quizá iban a otra cosa. Si, una selfie con el heredero, Andy López Beltrán, fue distractor suficiente, ¿cuáles son las prioridades? ¿Quién las encarna?

Uno solo está pendiente de lo que le importa. Y a Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Manuel Velasco, entre otros, no les fue tan relevante estar atentos al paso de la presidenta. Su arribo a la plancha del Zócalo no resultó tan cautivante. Sus prioridades estaban en otro lado. Podría parecer un asunto menor, pero en realidad es descriptivo de la división interna en la 4T. Esa primera fila representa, en buena medida, el contrapeso al gobierno de Sheinbaum. No es casualidad que los mismos que la ignoraron, sean quienes frenaron su iniciativa de reforma constitucional contra el nepotismo para que no entrara en vigor en 2027, como la presidenta proponía, y la mandaron hasta 2030.

La imagen se llevó la nota. Las bochornosas disculpas ofrecidas por todos -o casi todos, porque Andy no las ofreció, al menos no públicamente-, volvieron ese resbalón y descortesía, en lo más relevante de aquel domingo. Le dieron otra dimensión y otra lectura.

La presidenta minimizó la grosería -porque lo fue-, y no se enganchó, pero de que el desaire quedó registrado en Palacio Nacional, no hay duda.

-Off the récord

¿Qué traman Eruviel Ávila, Alejandro Murat, Adrián Rubalcava y Jorge Carlos Ramírez Marín? Los cuatro operadores de la Alianza Progresista se reunieron. Quizás rayaron el piso con el colmillo que les arrastra. ¿Qué planean? ¿Son equipo político?



Los cuatro no solo se sumaron al proyecto de la presidenta Sheinbaum en un momento estratégico, sino que además fueron piezas fundamentales en la operación electoral que le dio la victoria en estados clave como Yucatán, Estado de México, Oaxaca y la Ciudad de México. Ahora se vuelven a juntar, y la pregunta obvia es: ¿qué están tramando?



En política, no hay casualidades.

PAL