Se revoluciona el boxeo

Una semana con mucha actividad en el mundo del boxeo, principalmente en cuanto a anuncios y eventos promocionales en la ciudad de Nueva York.

El martes se celebró una conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la creación de una nueva empresa promocional de boxeo. Han llegado a un acuerdo empresas multimillonarias con gran experiencia e influencia en el deporte.

La UFC, que es la promotora de las Artes Marciales Mixtas, la WWE, de lucha libre, y Turki Alalshikh, quien es el líder de Riyadh Season y Ministro de entretenimiento de Arabia Saudita, quien en tan sólo dos años ha revolucionado el mundo del boxeo mundial, al promover una gran cantidad de eventos al más alto nivel, y precisamente firmó un contrato inimaginable por cuatro peleas con el boxeador más importante del mundo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez.

Esta presentación activó una infinidad de reacciones de parte de todos los componentes de la industria del boxeo. Aún y cuando no se dio el más mínimo detalle de cómo va a funcionar esta empresa, de inmediato la especulación, rumores y chismes surgieron con un tsunami en los medios de comunicación y las redes sociales.

La postura del WBC es clara y sencilla. No vamos a especular ni mucho menos a poner trabas a la llegada de una nueva empresa; más bien, ofreceremos apertura y apoyo total a quien promueve el boxeo. Se trata de empresas muy importantes, y por ende, deberíamos asumir que traerá grandes oportunidades y beneficios para los boxeadores.

Tampoco vamos a caer en provocaciones de reaccionar a tantas líneas de opinión en las que se plantean escenarios negativos, personas y grupos tratando de amarrar navajas planteando escenarios de confrontación entre los actores de la industria de boxeo actual.

Al día siguiente se presentó la función de boxeo que se dará en La ciudad que nunca duerme, precisamente en Times Square, algo nunca antes visto y que posiciona a nuestro deporte en gran forma llamando la atención a nivel mundial. Esta cartelera presenta tres combates que son muy atractivos con boxeadores altamente reconocidos.

El regreso al cuadrilátero de Ryan Garcia al enfrentar a Rolando Romero por el campeonato mundial WBA en peso welter. El multicampeón WBC, Devin Haney, ante el excampeón José Carlos Ramírez, y el monarca mundial Teófilo López contra Arnold Barboza Jr.

Finalmente el jueves se presentó el combate del Canelo, quien es campeón supermedio WBC, WBO y WBA contra el campeón IBF, William Scull. Este combate se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, el próximo 3 de mayo, en lo que será la primera ocasión en que el mexicano sale del Continente Americano para combatir.

Al final de la conferencia de prensa se dio una acción que de inmediato le dio la vuelta al mundo, y una vez más en tan sólo dos días, prendió el fuego a las especulaciones del anuncio del martes. He recibido innumerables mensajes y peticiones de entrevistas para comentar acerca del tema y definitivamente decidí no caer en el circo de notas tendenciosas.

El mundo de las redes sociales se dieron rienda suelta con comentarios agresivos y conspiratorios, aduciendo que este nuevo grupo está en contra del WBC.

Nuestra postura es firme y consistente, no vamos a reaccionar a situaciones confusas, indirectas ni mucho menos generar un ambiente hostil en el boxeo mundial.

El boxeo es un gran deporte, que da oportunidad a personas que de otra forma no tendrían salida en sociedades complicadas. El boxeo crea ídolos del barrio, de la ciudad, del país y del mundo.

El WBC se debe al boxeador, existimos para el boxeador, antes, durante y después de sus años de gloria en el ring.

El WBC apoya a los promotores, sin ellos no existiría el boxeo y siempre estaremos abiertos a proyectar nuevas ideas, programas, torneos y cualquier otra actividad que sea de beneficio para el deporte, y sobre todo, a sus integrantes.

En conclusión, bienvenido el nuevo grupo promocional, el cual aún no tiene siquiera nombre, les deseamos éxito y esperamos que hagan cosas maravillosas para el boxeo. Bienvenida la nueva era de la revista Ring, la cual Oscar de la Hoya vendió a Turki Alalshikh y ha regresado a su formato impresa, con mucha actividad en redes sociales y también una plataforma digital para comunicar las noticias globales de nuestro deporte.

Todo lo demás que se diga rechazo enfáticamente comentar y mucho menos fomentar distanciamiento entre la comunidad del boxeo mundial.

El viernes fui invitado al programa llamado Queremos rock, de Toño Esquinca y la muchedumbre. Fue uno de los momentos más divertidos que recuerde en mucho tiempo. Toño es admirable, tengo años que lo escucho en alfa 91.3 y es increíble cómo contagia positivismo, alegría e invita a la reflexión, nunca lo he escuchado ser negativo y en verdad disfrute mucho poder hablar de mi pasión por la música.

¿Sabías que…?

El WBC está por iniciar el último gran sueño de mi papá, José Sulaimán, una Copa Mundial de boxeo profesional. El Riyadh Season WBC Grand Prix dará inicio en Arabia Saudita en abril próximo, y es una colaboración entre nuestro organismo y precisamente Turki Alalshikh. Serán 128 boxeadores de 43 países los que se darán cita para buscar el Trofeo José Sulaimán en las divisiones pluma, súper ligero, medio y completo. Hay un gran entusiasmo y los jóvenes prospectos se alistan para buscar el sueño.

Anécdota de hoy

Desde niño soñé con tener una batería para tocar, pues mis hermanos Pepe, Héctor y Fernando me volvieron gran aficionado al rock. Un viernes por allá de 1982, mi papá convocó a desayunar en casa a más de 70 personas, y fue el lugar de reunión para salir hacia Cocoyoc, donde se llevó a cabo un Congreso de Medicina del Deporte y Boxeo, encabezados por Muhammad Ali, Don King, Omar Sharif, don Gilberto Mendoza, quien presidía la WBA, además de médicos, boxeadores y otros más. Mi mamá se lució con un banquetazo, comida árabe, mexicana, huevitos, memelas y fruta, en fin de locura… Ya de salida, mi papá llegó a la cocina, y dijo: “¡Vieja, qué barbaridad! ¡Qué manera tan increíble de recibir a mis invitados, todo estuvo delicioso; todos se van felices ¡Gracias¡”. Mi mamá sólo le dijo: “José, necesito comprar algo” . Sin dudar respondió: “¡Claro, viejita! Lo que quieras, lo que sea adelante, nos vemos el lunes”. Mi mamá me pidió que me regresara solo el domingo, y al llegar a casa, me recibió con mi batería…

