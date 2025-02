Verónica del Castillo: “Enfocarse en las carencias, atrae más carencias”

“SI TE ENFOCAS EN TUS CARENCIAS, ¡ATRAES MÁS CARENCIAS! PRIMERA LEY CONTRA LA ABUNDANCIA” VERÓNICA DEL CASTILLO

Verónica del Castillo: ¿Cuáles son los tres puntos más importantes para recibir abundancia en salud, amor y dinero? Le pregunté a la hermana de Kate del Castillo, Vero, experta en NEUROABUNDANCIA.

“La abundancia es progreso constante en todas las áreas de mi vida, no solamente es cuestión de dinero, es cuestión de salud, de tener relaciones sanas y amistades. Hay gente tan rica, tan rica, que lo único que tiene es dinero y es muy miserable, aunque tenga dinero porque tiene miedo a perderlo y vive esclavizado a sus miedos. Yo les enseño con este método a quitarnos los seis miedos que impiden tener abundancia:

1. Miedo a la pobreza; 2. Miedo a la pérdida del amor; 3. Miedo a la enfermedad; 4. Miedo a la crítica. 5. Miedo a ser rechazados. 6. Miedo a la vejez y a la muerte”.

“La neuroabundancia reprograma tu mente, nuestro cerebro es como un teléfono al que le vamos a borrar todas las apps, elegimos borrar lo negativo y luego eliges qué le pones pero para eso tienes que echarte un chapuzón a tu interior, haces un corte de caja sin juzgarte, sin culparte y sin sentirte mal, pero con atención, porque donde pongo mi atención pongo mi energía y donde pongo mi energía hay creación”.

“Si te enfocas en tus carencias, atraes más carencias. Deja de quejarte, de envidiar, de ver todo lo qué tienen los otros. Ve ¿qué es lo que tienes para empezar hoy a agradecer? Haz una lista de 10 bendiciones y milagros que agradezcas semanalmente y enfócate en eso y va a llegar más de lo mismo”.

“Hago una lista de cuántos son mis ingresos y cuántos son mis egresos, medito sobre lo que sí tengo y me llega más de eso”.

TÚ NO ERES TU ENFERMEDAD

“Cambia las palabras, cambiar tu lenguaje es importantísimo. Hay quien dice: “Mi tumor”. No es tu tumor, es “el” tumor. Tú no eres tu enfermedad, ese tumor no eres tú, está de visita dentro de ti y hay que agradecerle al cuerpo, porque te está avisando algo que tienes que cambiar, los tumores tienen que ver con “la culpa” todo está relacionado. Yo tuve dos tumores: uno en el seno izquierdo y otro en el ovario izquierdo, el lado izquierdo son conflictos con la mamá, yo siempre me llevé mejor con mi papá. Si no te llevas bien con tu mamá, no tienes pareja, hay que abrazar nuestra sombra para curarnos y que todo sea luz.”

“La autoestima y la seguridad se vibran, piensas: -confío en mí, si me dan ese trabajo, lo voy a hacer bien- Y si te ven segura porque confías que estás siendo dirigida por un poder superior, lo recibes.”

“Yo soy muy creyente y cuando mi hijo me dijo: -No creo en Dios-, entré en shock pero le pregunté: ¿Crees en ti? “Sí”. Eso ya es perfecto.

POR SHANIK BERMAN

