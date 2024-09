Sheinbaum rechaza freno a reforma

Desestimó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, las suspensiones otorgadas por jueces contra el proceso para que el Congreso discuta y apruebe la reforma judicial. “No hay posibilidad de echar para atrás la reforma, esa fue la decisión del pueblo de México”, dijo ayer al llegar a su casa de transición. Y agregó que ninguno de los recursos emitidos por juzgadores para frenar la reforma tiene sustento, pues son los diputados y senadores quienes decidirán sobre el asunto.

Riquelme pediría licencia

Hablando de suplentes, los senadores del PRI están considerando que el coahuilense Miguel Riquelme pida licencia unos días, si no es dado de alta a tiempo para votar contra la reforma judicial, el miércoles. En ese caso, Gabriel Elizondo entraría al relevo, pero es subsecretario de la Sedeso en el gobierno de Manolo Jiménez y a ver si puede.

Ebrard, de gira en Roma

Resulta que Marcelo Ebrard solicitó licencia como senador, y el pleno de la Cámara alta se la aprobó de inmediato, pues el futuro secretario de Economía está en Roma. Allá se reunió con el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, quien se comprometió a mantener la colaboración con México en la lucha contra el crimen organizado.

PAN cita a sus 22 senadores suplentes

Por cierto, la coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara Alta, Guadalupe Murguía instruyó a los 22 senadores suplentes a que se mantengan en la Ciudad de México, por si se requiere llamarlos a la sesión del próximo miércoles, en la que se perfila votar la reforma judicial. Si se ausenta un titular, su respectivo relevo entrará al quite.

Este consejo les dio

Mensaje contundente a los inversionistas estadounidenses lanzó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del próximo gobierno federal: “La gente que no le apueste a México va a perder una gran oportunidad y perder dinero. No te puedes quedar fuera”. Lo dijo en la inauguración del BIVA Day 2024, en New York.

Petro confirma viaje a México

Otro mandatario que confirmó su asistencia a la rendición de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México es el colombiano Gustavo Petro. Se prevé que llegue a nuestro país el 29 de este mes, por lo que le dará tiempo de reunirse con el presidente López Obrador, antes de que termine su mandato.

Ocupado en cerrar bien su gestión

Un cierre de administración transparente alista el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Por ello se reunió con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, con quien abordó asuntos relacionados con la fiscalización de la cuenta pública 2023. No quiere dejar pendientes a la próxima administración del Instituto.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ