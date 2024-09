Terminó como empezó

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador terminó su gobierno como lo empezó: expropiando.

Aunque no se trató legalmente de una expropiación, la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco sí fue un acto de confiscación y apropiación del gobierno de una obra que querían millones de mexicanos.

Y ahora, en la última semana que le quedaba de mandato, vuelve a aplicar la fórmula con la que hizo valer su autoridad y con la que trajo a raya a empresarios, inversionistas y dueños del dinero en general.

Claudia Sheinbaum y AMLO.(Créditos: El Heraldo de México)

La declaratoria de los terrenos de Calica, propiedad de Vulcan Materials, como un área natural protegida en Quintana Roo, no es más que una crónica de una expropiación anunciada por el presidente López Obrador.

Como aquí le he informado, no había ninguna opción para que la compañía estadounidense volviera a extraer piedra caliza de sus terrenos, como tampoco para que el gobierno de México pagara el valor real del negocio, que es muy superior a los 360 millones de dólares que ofreció hace un año.

Son ingenuos quienes creían que después de 55 mañaneras dejaría ir en blanco a la compañía ubicada en Playa del Carmen; después de la decisión quedan dos frentes abiertos.

Thomas Hill. (Créditos: El Heraldo de México)

El primero es el laudo del arbitraje internacional que Vulcan, presidido por Thomas Hill, sigue ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Estados Unidos.

Ahí reclama una indemnización por más de mil 500 millones de dólares, argumentando que la regulación de México a nivel federal, estatal y municipal afectó el uso de los terrenos y por ende originó pérdidas millonarias.

A decir de López Obrador, el arbitraje debería de darle la razón a México por el daño medioambiental que ha hecho Calica en la zona.

Pero lo que nadie le ha explicado es que los criterios que estudia el CIADI están vinculados con la certidumbre jurídica de las inversiones extranjeras en territorio nacional.

Bajo ese criterio es poco probable que México gane el laudo, como ya ocurrió con la empresa Odyssey Marine hace una semana, que obliga al Estado mexicano a pagar una sanción por más de 30 millones de dólares.

Le doy un dato: México tiene nueve arbitrajes en contra en el último año y es el país más demandado en el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Banco Mundial, que preside el indio-estadounidense Ajay Banga.

Ajay Banga. (Créditos: El Heraldo de México)

Anote a Silver Bull Resources, Arbor Confections, First Majestic Silver, Mario Noriega Willars, Cyrus Capital Partners, Caisse de dépôt et placement du Québec, Fotowatio, Bacanora y Almaden Minerals.

El otro gran frente que López Obrador le hereda a Claudia Sheinbaum es la deteriorada relación bilateral con Estados Unidos y las serias dudas que existen sobre los derechos de defensa que tienen los inversionistas.

Una variable que podría jugar a favor de Vulcan es que los republicanos ganen la Presidencia y la mayoría del Congreso estadunidense, ya que tendrían todas las herramientas para sancionar el trato inequitativo o ilegal que ha hecho México en contra de una de las empresas más importantes de aquel país.

La decisión de último minuto del presidente López Obrador suena más a una revancha en contra de los intereses conservadores de empresas extranjeras en México y sus equipos de abogados.

Rogelio Ramírez de la O. (Créditos: El Heraldo de México)

FINALMENTE EL SECRETARIO Rogelio Ramírez de la O logró quitarse a Gabriel Yorio. El viernes trascendió que el subsecretario del ramo entregó su renuncia.

Tiene fecha de hoy 30 de septiembre, aunque en los hechos el funcionario ya había quedado semanas atrás aislado del entorno del doctor de Cambridge. Lo raro es que ya no participó en la elaboración del Paquete Económico, cuya voz cantante llevan el propio Ramírez, la nueva subsecretaria de Egresos Bertha Gómez y ahora Edgar Amador como nuevo subsecretario en relevo de Yorio. Desde el 19 de agosto develamos aquí que el ex secretario de Finanzas de Miguel Mancera en el gobierno de la CDMX empezaba a sonar.

Lo impulsó la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que lo tenía en su equipo en calidad de asesor. Fue el Plan B del secretario, pues su candidato original era Alejandro Olivo, hoy enfilado, dicen, a dirigir la Afore XXI del IMSS y Banorte. En la celebración de los 30 años del instituto central, en abril pasado, llamó la atención que solo estuvieran en la cena Edgar, Victoria y Rogelio. Ninguno de los sub gobernadores: ni Irene Espinosa, ni Jonathan Heath, ni Galia Borja ni Omar Castelazo.

Edgar Amador. (Créditos: El Heraldo de México)

TAMBIÉN EL VIERNES empezó a circular la alineación definitiva con la que entrará a dirigir Pemex el químico Víctor Rodríguez Padilla. El puesto más sensible, la Dirección Corporativa de Finanzas, no la puso el secretario Rogelio Ramírez de la O. La designó quien a partir de mañana será la secretaria de Energía, Luz María González. Se trata de Juan Carlos Carpio, un funcionario de segundo nivel que hasta hoy fungirá como director de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas de la CDMX. No es muy conocido ni en el sector financiero, ni en los mercados internacionales y no tiene experiencia en la colocación de deuda. Rogelio llegó a considerar a Jesús Puente Treviño, subdirector de Evaluación y Calificación de Riesgo del Bancomext, y posteriormente a Marco Aurelio Ramírez Corzo, el actual director de Finanzas del IMSS. Las dos patas de Pemex fueron encomendadas a Carlos Armando Lechuga y a Néstor Martínez, el primero como director de Pemex Transformación Industrial y el segundo como director de Pemex Exploración y Producción. Éste último ya empezó a levantar muchas cejas.

Sadek Wahba. (Créditos: El Heraldo de México)

LA MÁS RECIENTE estrategia de I Square Capital para darle la vuelta a su fallida inversión en Kio Networks también fracasó. Siguiendo el asesoramiento de los mismos abogados que la hicieron quedarse sin capital humano, pretendió escindir a su principal entidad, Sixsigma, en una nueva compañía sana y con los activos importantes de nombre Powerhost, y dejar los pasivos, financieros y laborales, en la original Sixsigma. Sin embargo, un juez ya les prohibió continuar con la separación. Y es que sería un fraude de acreedores lo que quiere hacer el fondo de Sadek Wahba para evitar pagar las millonarias sumas de dinero que adeuda a proveedores, que ya no considera importantes, así como a los empleados que hostigó y maltrató sin justificación. La pesadilla continuará al interior de esa empresa fundada por María Asunción Aramburuzabala y Sergio Rosengaus.

Alfonso Romo. (Créditos: El Heraldo de México)

PUES CON LA novedad de que las huestes de Alfonso Romo, ante la imposibilidad de conseguirse un banco corresponsal en Estados Unidos para seguir realizando operaciones en dólares, tuvieron que recurrir a uno panameño. ¿Se acuerda, no? La historia que saltó a la palestra pública a principios de año pero que empezó a finales de 2023, cuando los reguladores del país vecino detectaron en los fondos de Vector dólares de dudosa procedencia y les suspendieron la relación con The Bank of New York Mellon. De efectuar un promedio de ocho mil operaciones diarias que se reflejaban en horas, ahora registran entre dos mil y cuando mucho tres mil. El nuevo corresponsal que tiene la intermediaria que capitanea Edgardo Cantú es el Stern Bank.

ESTE MIÉRCOLES CLAUDIA Sheinbaum va a Guerrero, en lo que será su primera gira de trabajo. Atenderá el desastre que dejó el huracán John. La gobernadora Evelyn Salgado le informará sobre las labores de auxilio que están realizando para apoyar a los damnificados. En su visita encontrará que se han instalado 65 refugios temporales que coordina el gobierno estatal, donde se atiende a 4 mil 370 personas en la entidad con el apoyo del gobierno federal. Además, la mandataria estatal informará que la mayoría de las sucursales bancarias comenzarán a operar a partir de hoy y los cajeros se encuentran con suficiente reserva de liquidez, mientras que las tiendas de conveniencia y los supermercados están resguardados por la Guardia Nacional y la policía estatal para evitar saqueos y garantizar el abasto de alimentos.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL