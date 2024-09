Pronósticos de los partidos de la NFL de hoy por la noche

Hoy por la noche tendremos doble cartelera para culminar la Semana 3, y aquí les comparto mis pronósticos:

Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills

Estos dos equipos viven realidades muy distintas, mientras que los Bills se encuentran invictos (2-0) y en la cima de su división, los Jaguars no pueden darse el lujo de perder esta noche, ya que podrían sumirse aún más dentro de su división, pues no han ganado en esta temporada (0-2).



Para Trevor Lawrence las cosas no han marchado como lo esperaba, ya que solamente ha lanzado un pase de anotación, y ha tenido demasiadas dificultades para conectarse con Christian Kirk, quien ha sido su mejor receptor durante los últimos años, pero solamente lleva 29 yardas este año, por lo que han puesto especial énfasis en los entrenamientos para recuperar esa sincronía que tenían.



El novato Brian Thomas ha tenido que salir al quite, pero eso no ha bastado para impedir el lento arranque de la ofensiva, la cual no contará con Evan Engram, debido a una lesión.



La línea ofensiva no le ha hecho ningún favor a Lawrence ni a su corredor Travis Ettiene, quien, a pesar de llevar dos anotaciones, está promediando menos de 50 yardas por partido.



La ofensiva de los Bills ha sido una máquina esta temporada, promediando más de 32 puntos por partido, y hoy buscarán seguir con esa racha, aprovechando la localía. Josh Allen prácticamente fue un espectador más la semana pasada, en la que su corredor James Cook se robó los reflectores con sus tres anotaciones, pero hoy Allen lanzará mucho más el balón, buscando aprovechar que la defensiva de los Jaguars ha sido más vulnerable por aire este año.

Pronóstico de resultado: Jacksonville Jaguars 17–28 Buffalo Bills

Washington Commanders vs. Cincinnati Bengals

Después de un pésimo inicio de campaña (0-2) los Bengals buscarán redimirse frente a su público esta noche, ante los Commanders (1-1), quienes parecieran un rival a modo, ya que su quarterback, el novato Jayden Daniels, quien sigue en búsqueda de su primer pase de anotación, continúa adaptándose a la NFL, mientras tanto utiliza demasiado sus piernas para buscar conseguir yardas, lo cual es un hábito que tendrá que cambiar, si es que quiere tener una larga carrera, pues se expone demasiado a recibir un mal golpe.

Terry McLaurin, quien es su mejor receptor, ha sido invisible ya que Daniels lo ha buscado en rutas de menos de cinco yardas, cuando Terry siempre ha sido un elemento de jugadas grandes.

La semana pasada, Joe Burrow estuvo muy cerca de quitarle el invicto a los Chiefs, luciendo como el de antes, y hoy contará finalmente con todas sus armas, ya que Tee Higgins se encuentra recuperado y listo para complementar a Ja’Marr Chase y Mike Gesicki, formando un tridente de miedo que pondrá en aprietos a la defensiva de Washington, la cual ha sido la que más pases de anotación ha permitido en la liga (6).

Pronóstico de resultado: Washington Commanders 15-24 Cincinnati Bengals

POR DIEGO CARREÑO

COLABORADOR

@DIEGOCARRENOFF

EEZ