XELZ: La icónica “1440”

Una de las primeras y más longevas emisoras independientes comerciales de la Ciudad de México fue la XELZ. Esta estación comenzaría a transmitir en un inicio de forma experimental en el año de 1937 y sería hasta un 1 de diciembre de 1942 que le otorgarían a la señora María Cardona de Zetina su primera concesión formal por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

La estación sería operada por el empresario y capitán del Ejército Mexicano, Manuel Zetina González, quien fungiría como su Gerente General, así como por su hija María Cristina Zetina Cardona. La emisora trasmitiría desde la casa familiar ubicada en la calle de Río Po #46 en la colonia Cuauhtémoc, que contaba con un gran auditorio en donde la gente podía acceder para ver los programas de radio en vivo. Tras el paso de los años, la planta transmisora que entonces radiaba a 5 mil watts aumentaría su potencia y eventualmente se ubicaría en la calle Independencia #145, delegación Iztacalco.

La emisora adoptó como nombre comercial “La Voz de la Industria Nacional” y comenzó a transmitir con un buen formato musical del género regional mexicano. Programaban principalmente música ranchera en español con lo cual lograrían penetrar de forma importante entre las audiencias de aquella época. La difusora tuvo mucho éxito, también era conocida en toda la Ciudad de México como “Radio LZ” por sus siglas distintivas, radiando a través de la frecuencia 1320 de amplitud modulada.

Grandes locutores pasaron por esta emisora, como es el caso de Carlos Pickering Jurado, quien fuera el primer locutor certificado oficialmente y quien luchó para que el gremio de locutores se agremiara en una asociación, como lo es hoy en día la “Asociación Nacional de Locutores de México” (ANLM).

La emisora fue de las primeras en México en transmitir eventos deportivos, lo hacían concretamente con los partidos de futbol del club Toluca, narrados por el locutor y cronista deportivo conocido como “El Morro”. Así mismo, esta radiodifusora contaba con diversos anunciantes de la época como “Juguetería Alicia”, “Muelles Villareal”, “Casa Sánchez”, “Mueblería El Águila”, “Imprenta Ramírez”, entre muchos otros.

Un dato interesante es que Manuel Zetina González y María Cardona de Zetina son bisabuelos de los hermanos Ángel y Cristina Mieres Zimmermann, propietarios del grupo empresarial “Grupo Andrade” y del grupo de medios “Heraldo Media Group”. Don Francisco Mieres Fernández, Presidente Honorario de los grupos señalados, es quien nos ha compartido muchas anécdotas de la estación y de los recuerdos de su esposa Cristina Zimmermann Zetina.

Después de varios años de operar la emisora “LZ”, en el año de 1961, la estación sería vendida a la empresa “Radio Variedades SA”, pasando a formar parte de “Organización Radio Centro” propiedad del empresario Francisco Aguirre Jiménez, donde la difusora tomaría el nombre de las siglas, para transmitir música norteña y ranchera y conocerse como “La LZ – Con Música de Pegue”.

En la década de los 1970, la estación cambiaría a la que sería su frecuencia actual, 1440 de amplitud modulada, ahora con un nuevo formato tropical “Radio AI, La Guapachosa”, nombre propuesto por las nuevas siglas que se le asignarían a la difusora “XEAI”.

El nuevo propietario de la emisora, Don Francisco Aguirre Jiménez, “Don Pancho”, fue un empresario jalisciense muy destacado principalmente en los negocios de los centros nocturnos y en la radiodifusión. En 1946 adquiere Cadena Radio Continental, más tarde Organización Radio Centro, integrada en 1950 por Radio Centro 1030 AM y Radio Éxitos 790 AM. Posteriormente se integran a su grupo las estaciones Radio Variedades 1150 AM, Radio LZ 1440 Y Radio AI 1320.

En 1965 funda Organización Impulsora de Radio (OIR), cadena de representación nacional de estaciones de radio en provincia, de la cual lograría construir una gran cadena. En 1967 obtiene la concesión del Canal 13 XHDF – TV. En 1973 se consolida el Grupo Radio Centro con el lanzamiento de nuevas emisoras como Radio Joya 93.7 FM, Radio Hits 97.7 FM, Radio Universal 107.3 FM y en este año adquiere otras 18 estaciones de radio en el interior de la República.

En 1979, Don Francisco fallece en Houston, Texas y sería entonces que su esposa María Esther Gómez Tovar asumió la Presidencia del Consejo de Administración, y junto con sus hijos, serían los que llevarían las riendas de este importante grupo radiofónico que hoy en día sigue siendo un referente en la industria de nuestro país.

Para la década de 1980 la estación cambia a su indicativo actual XEEST (XE - ESTudiantes) bajo el formato juvenil de música pop en español, que sería dirigida principalmente a un público joven y con el nombre de “Estudiantes AM”.

A mediados de los 80 era también conocida como “Radio 14-40” programando música pop y rock en español.

En 1989, la estación ahora se convertiría en “Radio Alegría”, bajo el slogan “Joven, Excitante, Moderna”, ocupando uno de los primeros lugares en rating de la Ciudad de México y para 1993 se transformaría en “Radio Éxitos”, programando música en inglés.

A principios de la década de 1990, Grupo Radio Centro (GRC) realiza una operación importante con el grupo radiofónico “Grupo Siete”, propiedad del empresario Francisco Javier Sánchez Campuzano, para operar la emisora XHFO – 92.1 FM. Esto le permite ofrecer una emisora adicional a las audiencias y anunciantes de la Ciudad de México, ya que con esta negociación lograría ocupar un mayor porcentaje en la participación del mercado radiofónico.

Como parte de los acuerdos entre ambas empresas, en el año de 1996 la emisora 1440 AM comenzaría a ser operada por Grupo Siete ahora bajo el formato “Sonido Crystal” de género regional mexicano.

En 1998 la emisora decide cambiar por completo su formato a uno noticioso e informativo, formando así “Radio Noticias 14-40”. En los siguientes años la emisora logró consolidarse como un referente para escuchar espacios informativos y de opinión de gran calidad, cubriendo también los sucesos más importantes del entorno nacional.

En el año 2005, Grupo Siete decide implementar una combinación musical con espacios informativos, es así como nace “La Reina del Hogar”, en donde tocaban música de catálogo, boleros y algunos contenidos informativos para complementar las exigencias de las nuevas audiencias. Este cambio duraría poco tiempo, ya que para 2007 regresaría a la radio hablada, ahora identificándose como “Cambio 14-40” con el slogan “Evoluciona tus Sentidos”.

En 2012, la emisora realizaría nuevos ajustes y se convertiría en “Radio Amor 14-40”, pero rápidamente cambiaría a “Quiéreme” por la similitud en el nombre de la emisora “Amor”, propiedad de Grupo ACIR.

Por cuestiones técnicas y por cambios de ubicación en las diferentes plantas de transmisión de Grupo Radio Centro, la emisora sale del aire en mayo de 2017 y regresaría al aire en el mes de octubre de ese mismo año.

El 14 de febrero de 2019, después de dar por terminado el contrato de arrendamiento que GRC tenía con Grupo Siete para operar la 92.1 FM, se acuerda que la emisora 1440 pasaría a ser propiedad de Grupo Siete. La cesión de la concesión fue aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 2 de septiembre de 2020 y la emisora tomaría el nombre de “Ondas de Paz”, para poco más tarde cambiar a “Ondas de Vida” con un formato de música y contenidos cristianos que continúa hasta la actualidad.

De esta manera es como Francisco Javier Sánchez Campuzano logra añadir una nueva emisora en la capital mexicana. El grupo opera en la actualidad Radio Disney en la 92.1 FM y Ondas de Vida en la 1440 AM en la Ciudad de México, así como diversas emisoras de radio en el Estado de México, Hidalgo, Ciudad Juárez, Mazatlán y otras emisoras afiliadas.

Sánchez Campuzano comenzó su carrera en Núcleo Radio Mil e impulsó fuertemente la introducción y el desarrollo de la frecuencia modulada en el país. Fue Presidente en diversas ocasiones de la “Asociación de Radio del Valle de México” (ARVM) y Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para el periodo de 1998 – 1999; también sería diputado federal en el periodo de 2000 – 2003.

En el año de 1977 funda Grupo Siete, empresa de medios que inicia operaciones en el ramo editorial y más adelante se desarrolla en la industria de la radio y televisión. Hoy en día, además de las estaciones de radio, cuenta con una red de telecomunicaciones, así como un servicio de marketing y comunicación estratégica y digital.

La empresa es manejada en la actualidad por sus hijos Andrés y Karen Sánchez Abbott, quienes también han colaborado de forma muy importante en el desarrollo de la industria. Andrés y Karen fueron Presidentes de la Asociación de Radio del Valle de México y Karen, a su vez, fue la primera mujer en presidir la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para el periodo de 2009 – 2011.

Es así como esta importante radiodifusora se ha transformado a lo largo de los años, siempre informando y entreteniendo a la población capitalina. La estación también ha formado parte en la historia de la familia Mieres dentro de los medios de comunicación, quienes ahora encabezan el exitoso proyecto de la multiplataforma de Heraldo Media Group (HMG).

HMG es una empresa de medios fundada el 2 de mayo de 2017, dirigida por Franco Carreño Osorio. Actualmente opera una multiplataforma conformada por el periódico impreso “El Heraldo de México” que cuenta con una cobertura nacional y grandes plumas y colaboradores, “El Heraldo Digital” que es actualmente el medio digital más leído del país, “Heraldo Radio” que cuenta con una importante cadena nacional, posicionándose entre los primeros lugares de rating en emisoras informativas a través de su estación piloto 98.5 de frecuencia modulada y “Heraldo Televisión” que trasmite diversos contenidos a través del canal 8 de televisión abierta en el Valle de México y a nivel nacional en televisión restringida.

POR: ADRIÁN LARIS CASAS

DIRECTOR DEL HERALDO RADIO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CIRT

PAL