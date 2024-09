Ilusionante…

Como todo, aquellos puritanos del balompié le encuentren algo negativo al nuevo formato de la Champions League, que ofrecerá desde la primera instancia partidos de altísima manufactura. Cuando se anunció que habría una transformación hace algunos meses, era inevitable no estar del lado de aquellos que mostraban cierta reticencia, sobre todo tras lo que aconteció con el Mundial, donde habrán 48 selecciones y calificarán 32 a la siguiente ronda o la Eurocopa en donde avanzaban 16 de 24 combinados a la eliminación directa.

Pensamos que podría haber algún cambio de este estilo y afortunadamente la UEFA nos sorprendió, me parece, para bien. Si no se enteró, se suprime la fase de grupos, en donde habían seis partidos por equipo a visita recíproca. Esto significa, por ende, que había que enfrentarse dos ocasiones al mismo, y los dos primeros de cada pelotón alcanzaban los octavos de final. Ello daba cierta certidumbre, salvo contadas excepciones, a los grandes de que no tendrían dificultades para sortear esta fase.

Ahora cada equipo tendrá ocho enfrentamientos diferentes, como si se tratara de una pequeña liga. Se formará una tabla general, y los ocho primeros estarán avanzando a los octavos de final. Del noveno lugar al 24, jugarán una eliminatoria directa para dirimir los otros restantes que avanzarán a la los mejores 16, como era anteriormente. Esto añade, además de nivel a la Liga y platillos de primera fase que antes serían impensados, emoción adicional por la instancia de matar o morir adicional que se añadirá.

Solo para que se dé una idea de lo que viviremos, el Real Madrid enfrentará al Borussia Dortmund, re escenificando la final de la

Champions anterior, el histórico AC Milan Italiano, Liverpool y Stuttgart entre sus sinodales más importantes.

El Manchester City, otro de los grandes contendientes y campeón hace dos ediciones, va contra Inter, monarca italiano.

Feyenoord, de países bajos, París, mandamás francés o Juventus que siempre será complejo más allá de su sombrío momento.

El Girona, revelación de España, la tiene terrorífica frente a Liverpool, Arsenal, Feyenoord, PSG y AC Milan, entre otros.

El FC Barcelona frente a Atalanta, Bayern München o Borussia Dortmund, quizá un poco más asequible, pero por lo pronto se garantizan tres partidos de altísimo calibre.

En fin, esta es solo una probadita de lo que se estará dando a partir de la otra semana, que además añadirá el jueves como día de competencia adicional en Fecha 1. Imposible no estar entusiasmados ante esta necesaria transformación del torneo más importante del globo terráqueo. ¡A disfrutar!

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL