Contar, imaginar y transformar

En los márgenes del país, donde la promesa de una vida digna llega tarde o no llega, el arte surge como un territorio de resistencia y ternura. En las faldas del Cerro del Congo, en Naolinco, Veracruz -una comunidad afrodescendiente ubicada en la región de la Cañada-, y en Chihuahua, dentro de centros de reinserción social y albergues para personas migrantes, los bebés, las niñas y los niños se convierten en protagonistas de experiencias culturales profundas. Talleristas, promotores culturales, mediadores de lectura y artistas buscan visibilizar y hacer valer los derechos culturales desde el nacimiento, a través de los Laboratorios Lúdicos.

Estos espacios, que forman parte del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, facilitan la construcción de la memoria, la exploración del lenguaje propio, la identidad y la salvaguarda de costumbres, tradiciones e historia de una comunidad. “El proyecto no se parece a las actividades escolares, no repite esquemas ni se rige por objetivos medibles o pruebas estandarizadas, es más bien un acto de afirmación identitaria, es también una forma de reclamar el derecho a ser escuchado, incluso antes de saber hablar”, explica Diana Bravo, miembro del colectivo Luna Teatro y creadora del programa Entre nubes, que funciona en Chihuahua.

Junto con Natalie Proo y Samantha Pérez, Bravo creó un universo de estimulación diseñado para bebés y niñas y niños de hasta cinco años. Entre Nubes busca explorar nuevas formas de repensar la infancia, generando espacios libres para el juego, donde los más pequeños pueden comenzar a sanar de las múltiples violencias que enfrentan. La propuesta, que durante tres años ha sido seleccionada mediante convocatoria, está compuesta por 25 sesiones. “Creamos espacios amigables donde la infancia puede habitar el arte sin prisas ni consignas; donde los bebés pueden tocar, explorar y mirar; y donde los que ya son un poquito más grandes pueden seguir descubriendo a través de juegos sensoriales, formas, colores, luces, sombras, historias, libros y otros elementos que les permiten comenzar a crear su propia narrativa”, agrega.

Este laboratorio se implementó en la Casa del Migrante, la Casa Cuna del DIF y el Centro de Reinserción Social Femenil de Chihuahua. En cada contexto se adaptó para responder a entornos de alta vulnerabilidad, donde la prioridad es generar un espacio poético, seguro y estimulante, donde arte y juego son lenguajes comunes.

De regreso a Veracruz, aunque la fundadora del espacio, Viridiana, ya no reside en la Cañada, la comunidad se apropió del proyecto y continúa reuniéndose de forma autónoma en una pequeña “casita cultural”. Para ella lo importante fue que el impulso de este tipo de proyectos permanece, sin depender de alguien en particular.

“En un país donde la infancia suele ser ignorada, patologizada o minimizada, estos laboratorios abren otra posibilidad: la de una infancia que cuenta, que recuerda, que imagina y que transforma. Desde la creación de actividades lúdicas para bebés, hasta los libros cartoneros con los que las niñas y niños de 5 a 12 años recuperan el derecho a habitar su historia en primera persona”.

“Queremos que sepan desde muy pequeños que sus historias valen, que pueden narrarlas, escribirlas y compartirlas, y que al hacerlo están construyendo otra forma de futuro, ya que no sólo están registrando lo que les sucede, sino que están resguardando la memoria de una comunidad”, añade.

En su laboratorio, que atiende a niños de 6 a 12 años, Viridiana implementó el proyecto ¡Que los libros cuenten mi historia!: Infancias afromexicanas en la Cañada de Veracruz. Ahí, los niños comparten “la musicalidad de su vida y manifestarse en contra de actos violentos como la discriminación”.

“Una niña me dijo: ‘Pensé que las historias de mi abuela no importaban. Ahora quiero ponerlas en un libro’. Esa frase me cambió todo. En los libros cartoneros, los niños escriben leyendas locales, recetas de cocina, anécdotas familiares y, sobre todo, fragmentos de memoria”, explica.

Más al sureste, el proyecto Mirar, narrar, crear, del comunicólogo y cineasta yucateco Emmanuel Tatto lleva cine y fotografía al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) en Mérida, espacio donde adolescentes privados de libertad descubren que su historia también merece ser contada. “El arte no sólo es expresión, también es resistencia y esperanza”, afirma Emmanuel, de 32 años, quien desde 2022 ha impartido talleres audiovisuales en este centro, los cuales, surgieron de una inquietud profunda: acercar el arte a quienes pocas veces lo tienen al alcance, en este caso, jóvenes en conflicto con la ley.

Por Azaneth Cruz

EEZ