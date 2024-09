Agustín reparte discretamente besitos y piojito a las mujeres

AGUSTÍN, EL TROFEO VIRTUAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO” REPARTE DISCRETAMENTE BESITOS Y PIOJITO A LAS MUJERES, PERO SE MANTIENE ALEJADO DEL DRAMA FEMENINO

En “La casa de los famosos México 2” la complejidad emocional y las diversas estrategias que cada uno está adoptando dentro y fuera del juego salen de sus inseguridades y miedos, como ocurre con Gomita, mientras otros, como Adrián Marcelo, parecen navegar muy fácil cuando las relaciones se complican y se tensan.

Agustín es un caso particular, ha logrado mantener su posición neutral sin comprometerse en dramas emocionales, se ganó el derecho de piso lavando platos y haciendo el quehacer, y como dice que no tiene sentimientos, los demás no lo sienten peligroso.

A diferencia de las mujeres del cuarto Mar que se la pasan en el chisme y nunca ayudan en la limpieza, realmente la limpieza en “La Casa” depende de los varones, si dependiera de las mujeres vivirían en el peor cochinero del mundo.

Todas las mujeres quieren tener con él relaciones amorosas, lo cual es una ventaja en ese entorno, él se queda mirando discreto y tranquilo, hace lo necesario para ganarse su lugar entre los hombres de Cuarto Tierra, pero a las mujeres les muestra interés y mientras ellas arañan las paredes por él, Agus reparte besitos y piojito, pero se mantiene al margen del drama con lo que muestra inteligencia estratégica sin aislarse completamente, esto le ha permitido no ser nominado, surfea sobre las olas y por eso no lo nominan ni se convierte en un blanco fácil para los demás.

AGUSTO CON AGUSTÍN, PERO NO PARA TODOS AUNQUE YA LE GUARDÓ EL VINO PARA GOMITA

La situación de Gomita es complicada; está claro que se siente vulnerable después del rechazo de Agustín que es el trofeo virtual de “La Casa”, y eso la afectó profundamente y su inseguridad la está llevando a sentirse víctima, lo cual puede ser peligroso en un entorno tan competitivo. Si no logra encontrar su fuerza interior, corre el riesgo de desmoronarse por completo.

Por cierto y hablando de Gomita, todas las mujeres de Mar están enojadas por los pelos de Gomita cuando hace más de una semana se quitó las extensiones por lo que los pelos que encontraron son de todas.

MARIO REALMENTE SE HA CONVERTIDO EN UN PUNTO DE VISTA INTERESANTE QUE HACE QUE YA SIENTAN PASOS EN LA AZOTEA

El caso de Mario es interesante, comenzó blando pero diario gana más poder y confianza, y eso no pasa desapercibido para los demás, ya comienzan a sentir su presencia fuerte y segura, tanto que puede convertirse en una amenaza para los que al principio lo subestimaron y ya sintieron pasos en la azotea.

Definitivamente, todos están viviendo una experiencia intensa y emocionalmente cargada. Parece que las verdaderas batallas no solo están en el exterior, sino también en las mentes de cada uno.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ