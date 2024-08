El Sistema Nacional de Cuidados: la revolución progresista

En un momento crucial para la igualdad de género y bienestar social en México, el Sistema Nacional de Cuidados emerge como una iniciativa super transformadora para las mujeres, en la que, parafraseando a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo: “no llega sola, llegan todas”.

Este sistema promete situar a nuestro país a la vanguardia en el apoyo de este sector de la población, representando un enfoque progresista y socialdemócrata que busca redefinir las responsabilidades de los cuidados en la sociedad.

En México, 78 por ciento de mujeres no son económicamente activas, o no tienen un empleo formal, por lo que realizan trabajos de cuidados no remunerados. Esas mujeres se dedican a cuidar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, sin recibir compensación.

Ese fenómeno resalta una problemática estructural donde el trabajo doméstico y de cuidado, que es esencial para la sociedad y que no es valorado económicamente.

El Sistema Nacional de Cuidados es más que una política pública, es un esfuerzo para empujar la paridad de género y autonomía de las mujeres. Propone equilibrar relaciones de género, al reconocer y redistribuir responsabilidades de cuidado, que históricamente han recaído en ellas.

Como dice la próxima Presidenta de México, es fundamental “equilibrar la relación de los hombres y las mujeres” para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Una de las piedras angulares de este novedoso esquema social, es la reforma constitucional que permitirá implementación y consolidación del Sistema Nacional de Cuidados. Entre las acciones más

destacadas están las licencias de maternidad y paternidad, medida crucial para que los hombres también asuman responsabilidades en el cuidado de los niños, promoviendo igualdad de género desde el hogar.

El Sistema también contempla apoyos económicos para quienes realizan labores de cuidado no remuneradas, reconociendo su contribución y mejorando su calidad de vida. Adicionalmente, se plantean Centros de Atención Inicial, que van más allá de las tradicionales guarderías, al ofrecer servicios integrales y conceptos innovadores.

Un aspecto revolucionario de esta iniciativa es la propuesta de otorgar seguridad social a mujeres por el trabajo doméstico y de cuidado que realizan en casa. El reconocimiento formal y económico del trabajo doméstico es un paso significativo hacia la autonomía de ellas y la valorización de todas las formas de trabajo.

La incorporación de más mujeres a la actividad formal, facilitada por el Sistema Nacional de Cuidados, no sólo mejorará la economía, sino que avanzará en la lucha contra el machismo. Este sistema promete un México más equitativo, donde las mujeres tienen las mismas oportunidades de desarrollo.

El Sistema Nacional de Cuidados representa un cambio de paradigma en la política social de México, al equilibrar las responsabilidades de cuidado y proporcionar apoyos económicos y seguridad social a las mujeres que realizan estas actividades.

Esta iniciativa no sólo impulsa la igualdad, sino que también fortalece la economía y la cohesión social del país. Con estas acciones, México se posiciona como un líder en políticas progresistas que buscan un futuro más justo y equitativo para todos sus ciudadanos.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

ANALISTA POLÍTICO, EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL HARVARD

@ARTUROAVILA_MX

PAL