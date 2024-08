Palabrería…

Pues no. Ni un ápice de ilusión, de momento, me genera, la irrupción de Javier El Vasco Aguirre como entrenador del equipo de todos. Una presentación repleta de verborragia y digna, como lo he repetido más de una ocasión, de la política hecha en los setentas.

Tampoco esperaba otra cosa después de los fracasos continuos del balompié mexicano y de los dirigentes que parecen haber estudiado bastante bien el cómo actuar frente a cámaras. Demasiada diplomacia y muy protocolaria su forma de actuar, el detalle es que ya nadie les cree absolutamente nada y tratarán de reconciliarse con un encuentro ante Estados Unidos en Guadalajara, aspecto que yo no sé si les resulte perjudicial ante la poca educación que hay en la tribuna… Ya sabrán a qué me refiero, pero no lo quiero señalar de forma directa.

Hace menos de dos años en el Mundial de Qatar, se hizo un programa, lo recordará bien, llamado La mesa de los maestros. En ese mismo se hacía alusión a la falta de un proyecto con bases sólidas. Uno de los elementos que estuvo ahí fue Javier Aguirre.

En pleno 2024, toma el timón del combinado nacional y uno de sus argumentos principales es que ahora sí hay dicho proyecto. Muchos mexicanos no tienen memoria largoplacista. Yo sí y se lo recuerdo, estimado lector.

Ese mismo entrenador que se subió al tren de las críticas por ciclos claramente aciagos es quien ahora cambia el discurso.

Javier, sin duda, entra en el top de técnicos mexicanos de todos los tiempos en cualquier aspecto analizable. Un manejo envidiable de la palabra, un tipo sumamente letrado, y en el aspecto deportivo haber dirigido al Atlético de Madrid en plena reconstrucción y llevarlo hasta donde lo ha hecho no cualquiera.

Ha salvado a equipos del descenso en una de las mejores ligas del mundo (la española) lo que tampoco es nada fácil, y es doble mundialista por México y ha explorado más latitudes, lo que denota que la zona de confort no es su sitio favorito.

El detalle es que el día de la presentación no hubo algo que ilusionara en cuanto a qué se va a hacer en el entorno del equipo para que este crezca. En la Liga Mx seguimos sin descenso ni competencias sudamericanas. Las pocas internacionales que tenemos ya nos ridiculizan los del otro lado del Río Bravo.

Una regla pitera, en donde un jugador al borde de cumplir los 24 años seguirá sumando minutos de menores. Nadie habla de planes de exportación a las mejores ligas del mundo.

La nominación de Aguirre y Rafael Márquez, en esencia, por la amplia experiencia de ambos personajes en la élite, sin duda era para emocionarse. Pero de momento demasiadas palabras vacías es lo que pude encontrar. Espero que por lo menos se respete este proceso de seis años, pero lo más importante, que por respeto a sus carreras, quienes les rodean generen algo que solidifique todas las bases tambaleantes del futbol nacional.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ