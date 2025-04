La inédita elección judicial pone, por primera vez en la historia del país, a la ciudadanía al centro. Y esta tercera semana del Nuevo Éxodo por la Democracia nos llevó justo ahí: al centro geográfico, simbólico y político de México. Ciudad de México, Morelos, Estado de México e Hidalgo fueron nuestras estaciones.

Son sólo 60 días para recorrer el país, no podemos darnos el lujo de perder uno solo, por eso no paramos ni en Semana Santa. Porque cuando el compromiso es genuino, no se toma receso. La justicia no se detiene. Y si queremos que esta elección de jueces y magistrados sea una victoria de la ciudadanía, hay que caminarla, socializarla, hacerla nuestra.

En la Ciudad de México comenzamos por donde late el corazón popular: el tianguis de la Lagunilla. Ahí, cada voz es historia, causa y resistencia. Ahí el barrio me respaldó y me recordó que esta contienda no es solo por un número, es por todos. Por todas.

En Chapultepec, ese cerro sagrado donde se defendió la patria en 1847 y se juró la Constitución de 1857, enarbolamos otra transformación: la del Poder Judicial. Para que la justicia salga del escritorio, de los palacios, y se encamine a las urnas. Que no se imparta desde lejos, que se construya junto a la gente.

En Morelos, la tierra del Siervo de la Nación, hicimos nuestro uno de sus postulados más vigentes: “que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda”. Ese anhelo es todavía deuda. Y hoy, más que nunca, puede ser horizonte.

En Toluca, frente al Cosmovitral, esa sinfonía de luz y color del maestro Leopoldo Flores, comprendimos que el pueblo también es energía, centro y conciencia. Como el Hombre Sol, el pueblo está en el centro de esta elección. Porque solo con su participación puede surgir un nuevo modelo judicial: más democrático, más humano, más soberano.

Y en Real del Monte, Hidalgo -donde nació la primera huelga del país en 1766 y se jugó el primer partido de fútbol y se comen pastes recién salidos del horno- aprendimos otra lección: que la historia se forja cuando un pueblo alza la voz para lograr cambios. Hoy esa voz debe escucharse en las urnas.

Este Nuevo Éxodo no camina solo. Lo hacemos juntos. No solo por una candidatura, sino por una causa: que el nuevo Poder Judicial represente, de verdad, a México. Que el Federalismo no sea discurso, sino presencia real en la Sala Superior. Que Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, el Edomex, el centro y el sur tengan voz y voto.

No hago campaña solo por mí. Hago campaña por toda la elección. Para informar. Para entusiasmar. Para invitar a participar. Porque elegir a quienes juzgan no es menor. Es darle sentido a la justicia. Y cuando esa justicia es electoral, también es paz, certeza y desarrollo.

Compito con convicción. Y sí, lo digo sin rodeos: quiero representar a la ciudadanía. Representar, con conocimiento y sensibilidad, al sur, al derecho y a la dignidad.

Soy Gilberto Bátiz. Y este 1 de junio, en la boleta azul: vota 07.

Seguimos en marcha. Así, en plural. Porque ya somos muchos… y seremos más.

POR GILBERTO BÁTIZ GARCÍA

CANDIDATO A MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

@GILBERTO_BATIZ

PAL