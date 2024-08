Sin limón, no hay nación

Es inverosímil que en un país como México subsista varios días una lucha de información sobre un sector económico clave, por la que los consumidores no terminan de tener claridad sobre la disponibilidad y precios de un producto tan básico para la dieta nacional y para la exportación como el limón. Hasta ayer había dos versiones sobre la supuesta crisis de este producto, una, que versaba que diferentes zonas productoras de Michoacán entraron en paro debido a las extorsiones del crimen organizado. Otra, la del gobierno estatal, que en voz del Secretario Carlos Torres insistió en que no existe un paro generalizado en el Estado y que el comunicado difundido al respecto en redes proviene de una organización falsa.

¿Hay escasez de limón? No parece. Ayer Walmart ofrecía el kilogramo, de dos calidades diferentes, en $ 38.90 y $ 51 pesos, respectivamente. A su vez, Soriana lo ofrecía en $ 33 pesos; mientras Chedraui activó una oferta bajando el kilo de $ 30.50 a $ 19.50.

No hay escasez de limón, sino de escasez de seriedad en la información. México tiene los suficientes huecos institucionales como para que no solo el crimen organizado actúe, sino para que cualquier oportunista especule con precios en plazos de 24, 48 o 72 horas diseminando información que no necesariamente es cierta, alterando la expectativa del mercado sobre un producto.

¿Puede ser que los productores (o algunos de ellos) estén siendo extorsionados por el crimen organizado?, o ¿más bien algún listillo sabe que esto no es cierto y activó una estrategia de desinformación para ganar unos cuantos millones esta semana? Ambas cosas pueden ser. El problema es que no existen los canales institucionales para que el sector agroalimentario comunique con regularidad cosechas, pronósticos, problemáticas o tendencias. Por eso el Secretario Torres dijo que la supuesta Unión de Productores del Valle de Apatzingán ni siquiera existe.

A principios de mes el Secretario de Agricultura Víctor Villalobos nombró al limón mexicano como el segundo de exportación en el mundo. De hecho, el año pasado Villalobos presentó el Plan Agronómico Integral y Estratégico de Cítricos, con el que el gobierno pretende dar certeza a la cadena citrícola, entre otras cosas, capacitando a casi 200 mil integrantes. Pero claramente se requiere más seguridad física y comunicación constante con información veraz. De no lograrlo nos condenaremos a escuchar información alterada año con año, con un puñado de ganadores, y con daño directo al consumidor.

360 INDUSTRIAL PARKS

Fue por Dlls. $ 67.4 millones de dólares el financiamiento que BBVA, de Eduardo Osuna, otorgó a 360 Industrial Parks, la empresa que dirige comercialmente Manuel González Lomelí. Con el dinero se optimizarán 19 parques industriales del corredor Ramos Arizpe, en Coahuila.

