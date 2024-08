A 'salvar' al boxeo para Los Ángeles 2028

Han terminado los Juegos Olímpicos de París 2024, y en mi apreciación se lograron muchas cosas buenas en general para este que es el evento más importante del mundo del deporte.

El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene en sus manos decisiones extremadamente complicadas en todo momento para que se logre un balance, entre lo que la Carta Olímpica dice, y los cambios que debe de hacer para mantener el interés mediático y de ratings, aunado a los resultados financieros totales y el interés de las nuevas generaciones, tanto para practicar diversos deportes y para la audiencia, para que siga con interés dichas competencias.

Deseo compartir mis conclusiones acerca del boxeo, deporte que es de mi incumbencia.

¡Uf! ¿Por dónde empezar? Al día de hoy, el boxeo está fuera de Los Ángeles 2028. Se requiere de una labor titánica para que dentro de cuatro años, nuestro deporte esté en los Juegos Olímpicos.

¿Por qué está el boxeo fuera? Por la pésima administración de la AIBA durante décadas. El COI los desconoció, y en este momento, no hay Federación Internacional reconocida por el COI para el boxeo.

(Créditos: Especial)

¿Qué hay que hacer?

El primer paso es lograr que las federaciones de boxeo nacionales de muchos países se afilien a la nueva agrupación llamada World Boxing (WB), quienes ya tienen un camino recorrido con el COI, y lo único que falta es la afiliación de países. México, por ejemplo, no está afiliado a la WB, pues sigue afiliado a la IBA (antes AIBA).

¿Qué pasó en el boxeo en París 2024?

En general, fue una muy buena competencia de boxeo olímpico, sólo un par de temas a discutir que veremos más adelante.

Estas fueron las conclusiones más importantes:

· Hasta 32 países lograron medalla en boxeo.

· Uzbekistán arrasó con cinco medallas de oro.

· México una de plata.

· EU sólo una de bronce.

· China, tres oros y dos platas.

· Cuba sólo un oro y un bronce.

· Tres boxeadores profesionales participaron y ganaron medalla.

· El boxeo masculino se realizó sin careta.

· Se registraron llenos todos los días de competencia.

· Un altísimo rating en todo el mundo.

(Créditos: Especial)

El boxeo se practicó en estos Juegos Olímpicos con base en las reglas de competencia que AIBA tenía. El COI decidió no meterse en cosas reglamentarias al momento de desconocerlos, y solamente nombró un comité interno para llevar los temas de calificación y administración en Tokio 2020 y París 2024.

El tema más grave en dichas reglas impuestas por la AIBA, desde Río 2016, fue permitir a los boxeadores profesionales ser elegibles para pelear en los Juegos Olímpicos.

Los motivos eran muy claros, un negocio, sin considerar en lo más mínimo, la integridad física de los atletas y las graves repercusiones que una medida así puede acarrear. No se juega al boxeo, es un deporte de contacto. Aquí no se anotan canastas, no es golf o tenis, y no se rompen récords de tiempo; se trata de un deporte de golpes.

Intentaron convocar a Manny Pacquiao, Canelo Álvarez, Deontay Wilder y a cualquier campeón poderoso, que, sin duda alguna, hubiera lastimado a un joven boxeador. El WBC impuso una suspensión de dos años a cualquier profesional que participara, y la medida fue exitosa; solamente tres profesionales pelearon en Río 2016, y estos eran de bajo nivel.

Otro problema con las reglas es que no hay la más mínima medida para garantizar el nivel de competencia, va de la mano con el tema anterior. Así como El Canelo pudo participar, cualquier joven iba a enfrentar a este súper campeón mundial en cuatro divisiones.

En el boxeo es importantísimo que exista nivel de habilidades. En el profesional, un debutante pelea a cuatro rounds contra un rival similar, después seis, ocho y 10 rounds, y ya el nivel de campeonato es de 12 rounds. O como en el karate, donde existen colores de las cintas en el que se demuestra el nivel de ese atleta.

Una de mis quejas de París 2024 fue que participaron tres profesionales, los dos de Uzbekistán, medallistas de oro, en Tokio 2020, y que saltaron al profesionalismo y van invictos. Obviamente ganaron oro en estos Juegos Olímpicos.

El peso súper completo, Bakhodir Jalolov, con récord amateur de 104-14, y en profesional de 14-0, con 14 KOs venció al español Ayoub Ghaofa, con marca de aficionado de 37-24 .

El otro uzbeko, Hasanboy Dusmatov, con 124-13 (amateur), y 6-0 en profesional, venció al francés Billal Bennama, con récord 74-30.

La brasileña Beatriz Ferreira se fue a casa con medallas de bronce. Más claro no puede ser. Imagínense enfrentar a un profesional de alto nivel, un campeón mundial, sería una barbarie.

Otra regla que me parece difícil de aceptar es quitarle la careta a los hombres. Varios ganadores tuvieron que irse a casa, al salir cortados y no ir a la siguiente pelea.

El mexicano Marco Verde salió cortado de la ceja izquierda, y tuvo que pelear así por la medalla de bronce, y al final, eso es dar gran ventaja, ¡un fuerte hándicap iniciar un combate cortado!

El tema de las mujeres y el escándalo que se dio en París por dos peleadoras y su evidente tema de cromosomas masculinos, ya lo comente la semana pasada.

Ambas, Imane Khelif, de Algeria, y Lin Yu-ting, de China Taipei, obviamente, ganaron oro.

Marco Alonso Verde Álvarez conquistó la medalla de plata, cayó 29-28 ante el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev. Marco dio una gran pelea, si ésta hubiera sido jueceada como boxeo profesional hubiera ganado 30-27, sin duda. Grandiosa medalla que regresa al boxeo al medallero de México.

¿SABÍAS QUÉ...?

México ha ganado 14 medallas olímpicas en boxeo; durante décadas fue el deporte que más preseas había dado a nuestro país. Lamentablemente en los últimos 38 años solamente tres medallas se han ganado, es por ello que esta de plata de Marco Verde sabe a oro puro.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

PAL