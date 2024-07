El secuestro del PRI

Alejandro Moreno tomó el control absoluto de su partido sin titubeos y logró modificar los estatutos para mantenerse en el poder hasta 2032 (si es que llegan).

La convocatoria a la Asamblea número 24 del PRI se hizo a los cinco mil delegados, nacionales y estatales, para reunirse el pasado fin de semana; sin embargo, no todos sabían la hora y el lugar en donde se llevaría a cabo.

Según el comunicado del PRI, hasta el Pepsi Center, lugar en donde se realizó este encuentro y no en la sede nacional del Revolucionario Institucional, llegaron tres mil 200 delegados, suficientes para realizar las modificaciones que Moreno necesitaba para buscar la perpetuidad en el poder, pues el quórum legal para una plenaria de esta naturaleza es de dos mil 501.

Por cierto, al no haber sido notificados de la hora y el lugar, algunos militantes llegaron a las puertas de este centro de entretenimiento y se les fue negada la entrada, por lo que entre empujones, gritos y golpes rompieron uno de los cristales del acceso, con un costo de 40 mil pesos que fueron cargados al evento y totalmente pagados, pues nada es comparable con los tres mil millones de pesos que tiene la dirigencia nacional priista de presupuesto este año, a pesar de todo.

Independientemente del fracaso electoral, Alito Moreno ha emprendido una campaña de desprestigio y no ha parado de responsabilizar a dirigentes del pasado por el abismo en el que se encuentra hoy el tricolor.

Es más, en medio de un discurso viceral, Alito atacó brutalmente a Manlio Fabio Beltrones y aseguró que su nombre aparece en el expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en 1994. No es la primera vez que esto se menciona, pues Beltrones era parte del equipo cercano al ex candidato presidencial y a la familia. El padre de Luis Donaldo, Luis Colosio Fernández, formó parte del gabinete de Beltrones como secretario de Agricultura Estatal, de 1991 a 1997.

¿Qué sigue en este espectáculo?

Me confirman que ex presidentes nacionales, ex gobernadores y ex legisladores emitirán un Pronunciamiento General para, entre otras cosas, exigir a su dirigente nacional que se respete el mandato de la No Reelección, que es parte del origen de la creación del PRI.

Y ante la amenaza de expulsar a militantes por mostrar la diferencias de criterio con Alito Moreno, le respondieron que no hay forma de hacerlo y lo tildaron de “ridículo”.

Se impugnará la resolución de la Asamblea Nacional del PRI para evitar que se dé la autodestrucción priista encabezada por el ex gobernador de Campeche.

¿No que la ropa sucia se lava en casa?

POR SOFÍA GARCÍA

@SOFIGARCIAMX

