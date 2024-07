China, duro tema que viene para México

Hablé el viernes con algunas de las personas más enteradas en Washington sobre el futuro del Tratado México Estados Unidos Canadá por la próxima revisión obligatoria al acuerdo que se aproxima en 2026.

Señalan que el único tema en el que tanto republicanos como demócratas están unidos es la urgente necesidad de desacoplar a la economía estadounidense de China, y apuntan que, sin importar quién ganará la elección de noviembre, México será orillado a elegir con quién está.

Mis interlocutores, que son ampliamente reconocidos en el Congreso estadounidense, subrayan que lo que debemos esperar es un duro clausulado en el nuevo tratado para que nuestro país se separe comercialmente de China también. EUA no quiere nada que huela a China, “ni remotamente”, me dicen.

México no parece tener la posición más fuerte para salir sin raspones de este problema. El próximo Secretario de Economía Marcelo Ebrard me dijo que México pedirá “el mismo rasero” para la relación que debemos guardar con China, y ejemplificó que recientemente una empresa de ese país, llamada CATL (Contemporary Amperex Technology Co. LTD) y especializada en baterías para autos eléctricos, se alió con Ford Motor para anunciar una inversión de Dlls. $9 mil millones en EUA.

No obstante, esa inversión ha sufrido disminuciones en magnitud, así como fuerte escrutinio de parte de legisladores americanos quienes, a través de sus comités en la Cámara de Representantes solicitaron a la administración de Joe Biden investigar a cuatro empresas relacionadas con ese anuncio por sus vínculos con el Partido Comunista Chino y con el gobierno de Corea del Norte.

Si a lo anterior añadimos que la semana pasada la Unión Europea impuso aranceles extraordinarios de hasta 38 por ciento a los autos eléctricos importados de China, es claro que Occidente está jugando ya sus cartas más fuertes en materia comercial en esta guerra fría, y que México enfrentará momentos muy difíciles de cara a la revisión del T-MEC.

No será fácil para el próximo canciller Juan Ramón de la Fuente lidiar con esta problemática: ¿México será orillado efectivamente a elegir con quién se alía?; ¿alguien en el gobierno de Claudia Sheinbaum se atreverá a defender algún argumento sobre nuestra soberanía cuando la escala de nuestro comercio con EUA es tan colosal? No parece haber muchas alternativas.

Además, todo esto ocurrirá mientras nuestras calles observan masivamente la llegada de autos chinos y mientras nuestros centros comerciales se llenan de productos manufacturados en aquella nación.

LEXUS

La marca de autos Lexus nombró a Luis Manuel Pérez Gómez como su nuevo Vicepresidente en México, mientras que Héctor Hirata fue relocalizado a Toyota Motor North America. Como Presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México continuará Guillermo Díaz Arana.

