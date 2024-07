El jaloneo de AMLO, Sheinbaum y Ramírez de la O

VAYA JALONEOS LOS que se está dando el aún inquilino de Palacio Nacional con la Presidenta electa y su secretario de Hacienda para mantener, el primero, a su gente, e integrar su equipo, los segundos.

El escenario es la batería hacendaria, la banca de desarrollo y las dos empresas productivas del Estado; hasta ahora parece que Claudia Sheinbaum y Rogelio Ramírez de la O están ganando.

Y no podía ser de otra manera, pues la condición que puso este último para quedarse en el puesto fue tener libertad para nombrar a su gente en Hacienda, Bancomext, Nafinsa, Banobras, CFE y Pemex.

Al momento Ramírez de la O y Sheinbaum están alternando: el primero podría traerse de Moody´s de Estados Unidos a Alejandro Olivo para sustituir a Gabriel Yorio en la subsecretaría del ramo.

Por su parte Sheinbaum estaría nombrando a Bertha Gómez en la Subsecretaría de Egresos; ella relevó en la Secretaría de Finanzas de la CDMX a Luz Elena González, que fue su subsecretaria de Egresos.

Sheinbaum y Ramírez de la O destronarían a Juan Pablo De Botton, que Andrés Manuel López Obrador y su hijo Andrés Manuel López Beltrán se empeñaban en mantener porque es de toda su confianza.

Como le informé hace unos días, De Botton, compañero de escuela de los hijos del Presidente, Andy, Gonzalo y José Ramón, se iría a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con Clara Brugada.

Otro golpe a las pretensiones del tabasqueño sería el nombramiento de Carlos Lerma en Banobras, a donde quería mandar al actual secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara.

Las posiciones de Nafinsa y Bancomext son enteramente de Ramírez de la O; lo interesante es que se regresará al esquema anterior, donde cada uno operaba independiente y con un distinto director.

Para el caso de Nacional Financiera suena María del Carmen Bonilla, actual directora de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la misma Secretaría de Hacienda.

Para el Banco Nacional de Comercio Exterior apunte a Miguel Siliceo, a la fecha titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Donde López Obrador no quiere dar concesiones y quiere extender su influencia de forma transexenal es para Pemex y la CFE, sin duda las dos posiciones más relevantes del gabinete ampliado.

Aunque suene a chiste de mal gusto, su deseo es mantener en el puesto de la petrolera a su amigo y operador financiero, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, al menos un año.

Según esto, para que pueda terminar de echar a andar la refinería de Dos Bocas, que como director de Pemex siempre le impidió meter la mano la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Aquí le dimos cuenta que ante el rechazo de que llegara Raquel Buenrostro y la declinación de Lázaro Cárdenas Batel, Sheinbaum se decantó por un académico de la UNAM: Víctor Rodríguez Padilla.

Lo que es un hecho es que si se impone a Romero Oropeza sería no sólo un revés para la ex Jefa de Gobierno de la CDMX, sino también para Ramírez de la O, con quien simplemente el personaje no transita más.

Una historia similar se teje en la CFE, donde trascendió que AMLO está pidiendo un año más para Manuel Bartlett, con el pretexto de que pueda entregar las cinco plantas de ciclo combinado que no concluye.

Apenas en la conferencia mañanera del jueves pasado el Presidente elogió la labor de Bartlett y la supuesta defensa que ha realizado de la compañía ante los dizque embates de la privatización.

EL 25 DE julio el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, compareció ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, dentro de la causa penal 15/2022, para declarar como testigo dentro del caso Ayotzinapa. Se notaba preocupado, y con justa razón, con la pobre, deficiente y desaseada investigación que hizo del caso, sumado a las mentiras que en repetidas ocasiones le dijo al Presidente de la República.

Como era de esperarse, la Fiscalía General de la República que comanda Alejandro Gertz Manero, en un intento desesperado, buscó protegerlo para que no declarara, señalando la existencia de una carpeta de investigación en su contra, intento fallido, ya que se declaró abierta la diligencia y el testigo debía responder a los cuestionamientos que se le realizaran. Por cierto, esa investigación que conduce la Fiscalía está en el cajón de los olvidados (protegidos): ni se avanza y ni se integra, pero sí intentaron utilizarla para evitar que Encinas declara en relación al cochinero que hizo en el caso Ayotzinapa.

Evasivo, molesto e irritado se notaba al exsubsecretario, que se negaba a contestar las preguntas que la defensa de personal militar realizaba, o se limitaba a dar respuestas evasivas, refiriéndose a que su actuar estaba justificado en los diversos informes del caso.

Sin embargo, su declaración quedaría comprometida cuando se le cuestionó si sabía que las personas imputadas tienen derecho a no ser expuestos a medios de comunicación y no ser señalados como culpables, contestó que durante la conferencia mañanera donde mencionó a miembros de las Fuerzas Armadas, por nombre y grado, lo hizo por instrucciones del Presidente de México, pero, respetando la presunción de inocencia. ¿No es absurdo?, como toda su actuación durante su encargo en la Subsecretaría de Derechos Humanos.

EL CONSEJO DE Empresas Globales tiene en Manuel Bravo a su nuevo presidente. Se trata del mandamás de Bayer México. Le tocará la revisión del T-MEC en el 2025, teniendo muy probablemente a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Si bien el acuerdo se firmó en su gobierno, México y las compañías internacionales y mexicanas tendrán que estar preparadas para una negociación agresiva.

El tema: lograr colocar en la agenda del gobierno de Claudia Sheinbaum la iniciativa 20 Ideas por México, que considera que tenemos las condiciones necesarias para que el mundo invierta aquí y aprovechemos el fenómeno del nearshoring, pues hay cadenas de suministro mejor integradas, talento y apertura comercial.

POR CIERTO QUE el jueves pasado fue la última reunión del Consejo de Empresas Globales que presidió Alberto de la Fuente. El invitado fue Marcelo Ebrard en su calidad de próximo secretario de Economía, quien justamente se refirió al T-MEC. Aunque no descartó que habrá episodios complicados para su revisión en 2025, éstos no serán más complejos que la negociación del mismo en 2017 y luego el Protocolo Modificatorio de 2019. Ebrard pidió a los empresarios confiar en el equipo negociador y afirmó que el objetivo es profundizar la integración económica con Norteamérica y darle contenido a las cadenas de valor.

