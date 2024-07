Los partidos políticos deben refundarse, o en el 2027 la mayoría desaparece

En mis últimos artículos empece a analizar la crisis del PRI. Sin embargo, en esta última semana he llegado a la conclusión de que la crisis no se encuentra únicamente en el PRI. En realidad la crisis se encuentra en el sistema partidista completo, y considero, por las repercusiones que esto significa en el desarrollo de nuestro país que hay que prestarle especial atención.

Porque si la amenaza de Andrés Manuel López Obrador se cumple antes del primero de octubre que termina su administración y ninguno de los partidos políticos deciden refundarse, en el 2027 nos vamos a quedar sin partidos políticos.

Porque sin el bastón de soporte que al Partido Verde y al PT les representa Morena, no hay manera de que sobrevivan. Tampoco MC sobreviviría, el PAN quedaría muy disminuido, y en el PRI mucho depende de lo que suceda con Alito. Si como se especula, desde Palacio Nacional hay toda la voluntad política de intervenir para desaparecer al PRI, pues moverán todo el poder para que Alito permanezca en la Dirigencia Nacional tres años más, no se necesita reelegir por dos periodos consecutivos, con uno es suficiente para que el PRI desaparezca. De lo contrario, dejaran correr los cursos legales conforme establecen los ordenamientos y Alito tendrá que irse.

Pero si todos los partidos políticos se detienen un momento para entender el contexto actual, se refundan y comienzan a trabajar desde ahora. La sorpresa en el 2027 se la puede llevar Morena. Porque con partidos refundados, sin la mañanera y con su conductor estrella retirado en su Rancho de Palenque, Chis., Morena tampoco gana.

Si como anuncian el 22 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comienza el proceso

legislativo para discutir y aprobar las Reformas Constitucionales enviadas por López Obrador al Congreso Federal. A los cinco partidos que muy probablemente estarán en riesgo de perder el registro en el 2027, mas les vale que en el mes de octubre de este mismo año, comiencen a trabajar rumbo a la próxima elección, comenzando por refundarse, y esto incluye al PRI.

Todo el sistema político partidista debe entender que la sociedad cambió, y lo que deben abordar y definir PRIMERO, es a quien quieren representar.

Porque hasta ahora ningún partido político lo tiene claro. Piensan que con prepararse 90 días antes de la elección y despilfarrar en burocracia y publicidad el dinero público van a lograr convencer a los casi 100 millones de electores. Espero que después de los resultados del 2 de junio se hayan dado cuenta de que eso no es cierto.

Ya que sin el regalo de Morena, el partido Verde y el PT no hay manera de que ganen una sola elección, Movimiento Ciudadano tiene los votos necesarios para mantener el registro, sin embargo, no le da para ganar elecciones. El PRI, pues ya se encuentra actualmente en las mismas circunstancias y el PAN, tiene muy pocos votos en zonas muy específicas.

Por eso la primera pregunta que tendrán que hacerse cada uno de los integrantes de todos los partidos políticos, es a quien quieren representar. Para eso todos deberán tomar un curso intensivo para entender la heterogeneidad de la sociedad mexicana.

Hay 100 millones de electores a representar, pero ningún partido político los conoce. Ni siquiera Morena. Porque lo que Andrés Manuel López Obrador hizo con su movimiento, fue decirles: regálenles dinero y sobre la marcha ya veremos, total el recurso no era suyo.

SEGUNDO, los partidos políticos se tienen que reorganizar, para alinearse a la definición política de lo que quieren representar. Porque por ejemplo, en el caso de MC no es sólo un asunto de propaganda, como le han hecho creer a Dante Delgado, ni de que Jorge Álvarez Maynes aparezca bailando. Esa publicidad no es suficiente, no da votos y es una tomada de pelo a los electores y la presunción de que los ciudadanos son tontos. Es una falta de respeto.

Si en verdad quieren representar a la ciudadanía tienen que empezar por preguntarse que es , como es y cuales son las expectativas de la ciudadanía en México.

El PT, se dice ser partido del trabajo y no cuenta con obreros en su organización , lo que tiene es un puñado de vividores de la política y de un discurso ideológico de izquierda sin contenido programático para el mundo de hoy. Tan es así que los que lo siguen son fans del ideólogo Gerardo Fernández Noroña, lo que eso signifique. No existe una organización para atender las causas obreras de hoy.

Del partido Verde, pues ya ni hablamos. Es el negocio redondo de la familia González, que se sirve de la buena fe de aquéllos que verdaderamente están convencidos de la importancia del medio ambiente y del cambio climático. Pero que evidentemente quienes dirigen a ese partido ni las estudian, ni las representan, ni les importan. Lo que hacen es, en una actitud oportunista acompañar ahora los intereses de Morena (en otro momento fueron los del PRI y los del PAN).

El PRI, actualmente es un partido que hace rato sus dirigentes dejaron de lado las causas del proyecto revolucionario y su organización sectorial. Por eso hoy ya no responde ni al perfil de la sociedad, ni a las demandas de los ciudadanos, ni a las expectativas de futuro de nuestro país. El PRI se quedó vacío, y por decisión de Alito ya no es neoliberal.

Habría que preguntarle si sabe lo que en realidad significa ser neoliberal, o en su vocabulario es solamente un modismo peyorativo que al puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, repite para señalar a quien no piensa como él.

Alito afirma que ahora el PRI es socialdemócrata (???) ¡ah caray! ¿Acaso se refiere a aquéllos socialdemócratas con “Playa Alito” incluida?, ¿o a los que en su patrimonio cuentan con casas de 300 millones de pesos y lujosos autos deportivos? Porque este es el tipo de liderazgo que dirige hoy al PRI.

Una absoluta y total falta de respeto, no solo a los militantes que todavía creen en el Partido Revolucionario Institucional, sino particularmente a la sociedad que sigue esperando que el PRI se arregle y actúe con la responsabilidad social y el espíritu democrático para lo cual fue fundado hace prácticamente 100 años.

De el PAN habrá que ver como el joven Markitos resuelve el tema de su sucesión , si es que logra dejársela encargada a su cuate Jorge Romero para hacer mas de lo mismo, o bien, se deciden a abrir el espectro. Aunque si en esa apertura no va incluida una profunda reorganización, el Partido Acción Nacional tampoco podrá hablar con seriedad de una refundación.

TERCERO. En la refundación los partidos políticos tienen que invertir recursos en la formación ciudadana. Porque si de algo hoy carecen, es de cuadros formados y competitivos, veamos lo que ahora tienen en cada partido, si vamos a un evento del PRI con lo que nos encontramos es una Casa de la Tercera Edad, encabezada por Augusto Gómez Villanueva quien esta por cumplir 95 años de edad. Esperemos que a Alito no se le ocurra, ya que lo utiliza para todo, convertirlo en candidato en el 2027.

En el caso del PT, pues Alberto Anaya anda por las mismas, en el partido Verde el “Niño Verde” pues de niño y de verde ya no tiene nada. MC con Dante Delgado también ya anda cercano a los 80 años.

Entonces refundar también significa formar ciudadanía a partir de los 18 años de edad. Todos tienen que hacerlo.

CUARTO. Deben contar con una Propuesta, porque en la campaña del 2024, lo que único que escuchamos era quien ofrecía mas beneficios en los programas sociales. Sin importar si eran necesarios o no, sin detenerse a estudiar lo que verdaderamente la sociedad necesita y esta demandando. Con estos criterios, producto de una absoluta ausencia de entendimiento de los diferentes segmentos de la sociedad, realmente a los únicos que hipotéticamente iban a beneficiar con más subsidios pues solo es a los adultos mayores, que sin duda hay que atender, ¿pero y el resto de los mexicanos?

Respecto a la propuesta los partidos políticos requieren estudiar las necesidades de los diferentes segmentos de la sociedad, por rangos de edades y por niveles socioeconómicos para ofertar aquello que verdad venga a mejorar la movilidad social, superar la inequidad, generar crecimiento económico e impactar en la movilidad social de cada uno de los mexicanos.

Evidentemente, son cosas diferentes las que necesita un joven de entre 18 y 30 años de población altamente marginada que no ha terminado la secundaria y que bajo esas condiciones en la sociedad del conocimiento, no tiene ninguna perspectiva de movilidad. O lo que necesita una mujer de clase media baja que ya es jefa de familia, y que tiene la responsabilidad de sacar adelante a 2 o 3 hijos, y que únicamente cuenta con estudios truncos de primaria o secundaria.

En este momento que tiene el Estado Mexicano para ofertarles además de dinero para la sobrevivencia. Eso, es lo que ninguno de los partidos políticos se ha detenido a estudiar y necesitan hacerlo. Porque ese es el trabajo de diseño imprescindible, y ninguno lo tiene.

Todos los discursos de Fernández Noroña ridiculizando al PRIAN. Parafraseando a José Martí, caben en un grano de maíz. Es decir, no sirven para nada.

Todas las arengas del Niño Verde no aportan una sola gota de agua para resolver el problema de la Acuacultura. Todo el nacionalismo revolucionario en el que se envuelven, hoy, no genera un solo empleo y la gente necesita resolver sus necesidades, su metro cuadrado de realidad cotidiana.

Refundar a los partidos políticos significa una nueva propuesta para el futuro del país y hay que trabajarla ¡ya!

QUINTO. La verdadera Transformación de los Gobiernos. Hoy, contamos con gobiernos inerciales que no se han incorporado a el cambio tecnológico. Costosos, ineficientes y carentes de resultados. Para muestra, veamos la forma tan terrible en que termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A lo largo de seis años nadie se preocupó por conocer siquiera el nombre del Secretario del Agricultura, lo cual quiere decir que pudo haber desaparecido esa Secretaría y ni cuenta nos íbamos a dar. Lo mismo sucede con el Medio Ambiente, el Desarrollo Urbano, la Energía, entre otros. Donde la entonces Secretaria Nahale se fue al Sureste del país a poner una Refinería y muy poco le importo todo lo demás, luego, la dejo tirada sin funcionar y se fue a buscar una gobernatura.

Andrés Manuel López Obrador se burlo de todos, cerró las puertas de todo el gobierno y gobernó a partir de encargos a un Ejército multitask. Una Secretaria de la Defensa para lo que se le ocurría al señor Presidente, que lo mismo los utilizó para construir carreteras que para sembrar arbolitos, que para construir trenecitos, y así durante seis largos años.

Evidentemente el ideal de López Obrador hubiera sido desaparecer el Gobierno por completo y quedarse solamente con el SAT y dos Secretarias más. La Secretaria de la Defensa y la Secretaria de Marina, y ya. Todas las demás dependencias le sobraban.

Más allá, de que esto que sin duda es una aberración. ¡Cuidado! Porque desnudo la debilidad del aparato burocrático. En consecuencia, para hacer frente a la era digital, necesariamente tiene que refundarse todo el gobierno.

SEXTO. La Participación de la Sociedad, debe significar en la refundación de los partidos políticos un gran cambio. Porque el esquema de organización de los partidos forzosamente tiene que considerar en un radio extenso la participación de la sociedad organizada en sus múltiples posibilidades y modalidades, ese es el mundo de hoy.

Desafortunadamente hasta el día de hoy, los partidos cuentan con una visión introspectiva. Se quedaron con la idea de que son el ombligo del mundo, solo ven hacia adentro. Si quieren sobrevivir en el siglo XXI, deben considerar la posibilidad de extender su presencia, su participación y sus programas en un ejercicio colaborativo con la sociedad. Entonces, también hay que refundar los términos de las relaciones con la sociedad.

SÉPTIMO. La Comunicación. Si en algo los partidos políticos debieron haber prestado atención, era precisamente en la forma en como los estaba afectando el modelo de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, que no el de Morena. Andrés Manuel fue muy audaz en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse, aunque solo unilateralmente, y difundir su propaganda.

Los partidos tienen que evolucionar de la propaganda a la comunicación interactiva. Tienen que estudiarlo y entenderlo, porque hasta el día de hoy no saben como. Si lo supieran hubieran logrado contrarrestar a las mañaneras de López Obrador. Pero evidentemente sus comunicadores incluyendo a los que rodearon a Xóchitl Gálvez en la campaña fueron total y absolutamente incapaces para entenderlo.

Ahí podemos observar una gran lección de como no lograron contraponerse al talento comunicativo de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, también hay que redefinir el modelo de comunicación. En resumen, refundar todo y a todos.

De lo contrario, en el 2027 solo quedaran uno o cuando mucho dos partidos políticos.

Y no es pregunta.

