La ‘maestría’ del señor Honda en el boxeo

Tenía 16 años, estudiaba la preparatoria cerca de Boston, EU, cuando un día me llegó un paquete por correo; era un walkman, el más moderno de todos, y venía con una tarjeta que decía Honda.

Ese fue el primer encuentro con quien ahora es como mi segundo padre, Akihiko Honda, el más grande promotor de la historia de toda Asia, y uno de los más importantes de toda la historia del boxeo, al nivel de Don King y Bob Arum.

Nadie jamás se ha expresado negativamente de él; es respetado y querido por todos en ésta difícil industria, donde los golpes son lo común debajo del ring por cuestiones de negocios e intereses.

Visité Japón en 1988. Viajamos mi hermano Fernando y yo, en compañía de mi papá, José Sulaimán, en camino a la convención anual WBC, que se celebró en Tailandia. Paramos unos días en este increíble país, que desde entonces se convirtió en mi lugar favorito de todo el mundo por la hospitalidad, costumbres, decencia, respeto, limpieza y modernidad, aunado a la comida tan deliciosa, hacen que cada visita sea una experiencia en sí.

El señor Honda estaba pegado a su papá, Akira Honda, fundador del gimnasio Teiken. Lamentablemente, éste murió muy joven, y el gimnasio estuvo a punto de desaparecer; fue entonces que el destino puso al señor Honda a cargo, y con la ayuda de Miss Nagano, sobrevivió y tomó mucha fuerza, pues Masao Oba se coronó campeón, trajo notoriedad y negocio a Teiken.

El gimnasio ha coronado a muchos campeones mundiales en sus 98 años de existencia, incluyendo campeones legendarios como: Jiro Watanabe, Tsuyoshi Hamada, Joichiro Tatsuyoshi, Shinsuke Yamanaka, Hozumi Hasegawa y el actual rey gallo WBC, Junto Nakatani, entre muchos más.

Otra de las grandes virtudes del señor Honda ha sido firmar un puñado de boxeadores extranjeros, a quienes ha ayudado desde el inicio de sus carreras para convertirse en grandes campeones mundiales: Edwin Valero y Jorge Linares, de Venezuela; Román Chocolatito González, de Nicaragua; José Luis Bueno y Carlos Cuadras, de México, Genaro Chicanito Hernández, y el actual campeón WBC supermosca, el mexicoamericano, Jesse Bam Rodríguez. Todos ellos campeones mundiales que consideran al señor Honda como su padre.

También ha sido el intermediario entre la mayoría de los promotores japoneses y los del resto del mundo, en el que se ha logrado una infinidad de oportunidades para los guerreros nipones de combatir por campeonatos mundiales.

Una de sus grandes actividades ha sido lograr que las televisoras mantengan el interés y programación. Japón transmite en vivo o en diferido la gran mayoría de las peleas de campeonato mundial.

El gimnasio Teiken sigue funcionando, ahora más activo que nunca, y de manera increíble sigue Miss Nagano al frente, a sus 99 años. El equipo cercano del señor Honda merece un amplio reconocimiento, pues son maravillosas personas que llegaron a su vida para complementar su actividad, y ayudar al desarrollo internacional; ellos son, Akemi, Nobu y Nick.

A finales de los 80, promovió las dos peleas de Mike Tyson en el Tokyo Dome, y el pasado mayo lo llenó con 55 mil aficionados para ver a la sensación, Naoya Inoue, ante Luis Nery.

Este fin de semana se llevó a cabo la novena edición de Live Boxing, de Prime Video Japón. En la pelea estelar, el campeón gallo WBC, Junto Nakatani, noqueó al filipino Vincent Astrolabio. En la pelea semifinal pudimos ver a quien pinta para un futuro campeón mundial, Tenshin Nasukawa, quien fuera monarca del muy popular kick boxing, pero que decidió migrar al boxeo con Teiken, y ahora tiene ya cuatro triunfos; en esta ocasión noqueó al de Puerto Rico, Jonathan Rodríguez, clasificado cuatro del mundo. Se espera que este joven dé mucho de qué hablar.

¿SABÍAS QUE...?

Japón es el tercer país en importancia en el boxeo a nivel mundial solamente detrás de Estados Unidos y de México, en número de campeones mundiales y de peleas de campeonato mundial.

Anécdota de hoy

Mi papá fue invitado por el gobierno del Distrito Federal, a presidir la Comisión de Boxeo y Lucha, a finales de los 80, y fue una época especial en su vida, pues tomó dicha designación con mucha responsabilidad, y todos los sábados estábamos en la Arena Coliseo.

Yo iba con don José casi siempre, pero a la tribuna con mis amigos a tomar cerveza y comer pistaches...

Un día iba al baño, y de repente, me brincó del pasillo un boxeador peso supermosca, y me dijo: “Oye, Moro, quiero que tú seas mi representante; ándale lo que tú digas, la verdad no tengo ni para comer, y acaba de nacer mi hijo”.

Le expliqué que eso no era posible, pues no podemos tener ningún interés económico en nada del boxeo. Mi papá llamó al señor Honda, y le recomendó a ese joven de Neza, que se escondía cuando llegaban a tocar a su puerta para cobrar la renta, y tenía que tapar la boquita de su bebé que lloraba...

Akihiko Honda compró el contrato de José Luis Bueno, eventualmente él viajó a Corea, y ganó por decisión al campeón WBC, Sung Kil Moon, y así logró su sueño de coronarse, aun con la mano rota desde el octavo round. Bueno tuvo una gran carrera, siendo su último combate contra Érik Morales.

Ahora vive en una casa propia, tiene un gimnasio, una tienda de abarrotes y un consultorio dental con sus hijos, todos graduados de universidad. Todo esto gracias al señor Honda.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

