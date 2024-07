Por lo visto, la andanada que esta administración y se puede advertir que la siguiente también, en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, va a continuar y cada vez con más fuerza pues son muchos los agravios que Morena y sus aliados consideran, les ha hecho el campechano y como ahora todo el poder lo tiene el oficialismo, esta campaña bien armada en Palacio Nacional seguirá paso a paso.

Y uno de estos agravios es que recientemente, Alito Moreno se comprometió a defender con todo la reforma al Poder Judicial del gobierno y que es una de las principales etapas para extinguir a los organismos autónomos.

Lo siguiente es la sobre representación que pretenden Morena y sus aliados y que tanto el PRI como el PAN se han comprometido a defender sus espacios y llegar hasta la última instancia si es necesario, más allá de nuestras fronteras.

Será el 23 de agosto cuando esto se decida, pero mientras, la ofensiva del oficialismo intenta reducir al mínimo a la oposición para que no represente un obstáculo para que Morena tenga el control del Congreso de la Unión que les daría manga ancha para hacer lo que quieran y lo primero es sacar adelante la reforma al Poder Judicial el próximo septiembre.

Igualmente, el político campechano ha señalado que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, cuenta con fracciones parlamentarias, “a prueba de balas”, por lo que es de esperarse que Morena y aliados no podrán hacer mucho en cuanto de sus bancadas salga el “canto de las sirenas” en torno a la reforma del Poder Judicial y lo demás que sea necesario para extinguir a los organismos autónomos.

Sin embargo, en la estrategia que el partido guinda se ha planteado para acabar, -de paso- con el PRI, está infiltrar a destacados exmilitantes de ese partido que cedieron ante el poder o consideran que el PRI es un botín político del cual quieren apropiarse.

De estos personajes no faltan los que fueron “precavidos” y se enfrentaron a la dirigencia nacional que encabeza Alito Moreno, una vez que obtuvieron una curul o un escaño y el ejemplo más claro de ello es Manlio Fabio Beltrones, quien en un inicio respaldó a Moreno Cárdenas con un bajo perfil para luego, descubrir sus verdaderos intereses al anunciar que no asistiría a la 24 Asamblea Nacional del PRI por no estar de acuerdo con lo planteado por el dirigente nacional.

Dentro de estos distinguidos personajes está un tan gris como efímero exlíder del PRI, Enrique Ochoa, proveniente del peñismo que tuvo que recorrer buena parte del territorio nacional, “presumiendo” su credencial de militante tricolor, pero cuando fue diputado federal, mostró todo el temor que aun ahorita, la tiene a Morena. Estos son tan solo dos “botones” de muestra.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

MAAZ