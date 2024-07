Lázaro, ¿levántate, toma tu lecho y anda?

El nieto del “Tata Lázaro” fue nombrado por Claudia como jefe de la Oficina de la Presidencia. Antes de ello, hasta marzo del 2023, había sido coordinador de asesores con López Obrador, puesto al que renunció… También fue gobernador de Michoacán, el mismo gobernador que solicitó la intervención del gobierno federal, desatando la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Caray, son realmente difíciles las contradicciones con las que tienen que lidiar los integrantes de la 4t… Quizá por ello, Andrés Manuel optó ayer por “resolverlas” simplemente diciendo: “Tiene experiencia y es parte de la historia de México”….

El padre de Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el sexenio que se va (o eso queremos pensar) tuvo a bien tener una relación con López Obrador llena de altibajos. Estuvo en un grupo que señaló varios de los muchos errores de la actual administración. Cuando el presidente lo supo, enfureció, por lo que Cárdenas Solórzano se separó del mencionado grupo y se alineó a López Obrador.

Sí, sin duda, ‘hijos de la historia’; de los dos, el padre, habría podido HACER historia de no haber sido porque el actual colaborador de AMLO, Manuel Bartlett, se lo impidió en 1988 operando la caída del sistema del cómputo electoral… Así las cosas, papá e hijo prefirieron ser personajes grises viviendo, eso sí, de la historia del abuelo.

Cárdenas Batel lo que en verdad quería de Sheinbaum era Pemex, mas se entiende que no tiene sentido integrar a un “Cárdenas” en la petrolera cuando que en el sexenio que inicia se impulsará una política de energías limpias. O eso se supone… Con otro asegún: se sabe que Pemex y la CFE están reservados para pagar “deudas” más gordas con otros allegados al Movimiento. Y, bueno, con la deuda que tiene la empresa petrolera del Estado, no sé si va a ser premio o castigo para el próximo titular…

Pero volviendo al nombramiento en cuestión, se puede decir que este viene asociado con una certeza y una muy probable decepción. La primera es que la designación, como tal, logró congraciar a la izquierda tradicional. Basta leer La Jornada; no caben de felicidad. Aunque, hay que decirlo, algo de sorpresa sí hubo. El nombramiento levantó en algunas personas la pregunta de por qué integrar a Cárdenas Batel al gabinete si dejó la coordinación de asesores de López Obrador. Y tan fue válida esa interrogante que Lázaro tuvo de inmediato que acallar el ruido aclarando que “nunca me he ido de la 4t”. Así estarán las grillas en el partido del poder y así de obsequioso para que no quede duda de que antes no hubo distanciamiento de ningún tipo…

Ahora bien, ¿que se consume la decepción dependerá de lo que Cárdenas Batel lleve a cabo? A mí me late que el jefe de la Oficina de la Presidencia no será él, sino AMLO (ciertamente lo es ahora). Pero de no ser así, más allá de que Claudia lo contemple como un florero o le quiera volver una pieza importante en su gobierno y en la gobernanza del país, recaerá solo en el historiador de profesión generar confianza y moldear la oficina para facilitar el trabajo de Sheinbaum y llevar la batuta de todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo federal.

Tres en Raya

-Paco Ignacio Taibo II ya anunció que se queda seis años más al frente del Fondo de Cultura Económica. Si Claudia quiere que continúe, ¿por qué anunciarlo él? Eso habla mal del funcionario; misoginia, no aceptar en los hechos a una mujer como su jefa. Pero si es algo que no tiene el aval de Claudia, no fue muy fino forzarle la mano a la próxima presidenta de México, ¿o sí?

-Localizaron sin vida a Paola Andrea Bañuelos. Su “crimen” fue abordar un auto de la plataforma DiDi en Mexicali. Funcionarios varios —mujeres y hombres por igual—, hagan el favor de abstenerse de mostrar que siguen sin entender nada de nada y llamen las cosas por su nombre: se trató de un feminicidio y Paola fue la víctima.

-No hay palabras, en verdad no hay, para describir la incompetencia y el grado de miseria humana de algunas autoridades de Zacatecas. Se sabe, no hay duda. Virginia de la Cruz López, madre buscadora, las denunció por no entregarle el cuerpo de su hijo después de que este llevaba más de 8 meses en el Semefo mientras ella lo buscaba y lo buscaba.

