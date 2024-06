Triunfo aplastante

El PREP cerró ayer y hoy inician los cómputos en cada uno de los 300 distritos. Los números del PREP coinciden con lo que el domingo anunció la presidenta del INE, Guadalupe Taddei: Claudia Sheinbaum arrasó. Ganó con más de 33 millones de votos y una diferencia con respecto a Xóchitl Gálvez de más de 30%: 59.35% frente a 27.90%.

Si las actas firmadas por quienes estuvieron en las casillas no coinciden con lo expuesto en el PREP, entonces se abrirían los paquetes. Es legal y sería deseable para dar certeza.

Ayer el consejero del INE Martín Faz dijo que se abrirán 60% de los paquetes “por inconsistencias” aunque descartó “fraude generalizado”. Y es que la distancia es muy amplia: 2 a 1. Revertir una diferencia de tal proporción se antoja imposible.

Por supuesto que, como en toda elección, habrá inconsistencias (el asunto es que no sean determinantes en los resultados), y es innegable que la contienda tuvo una participación excesiva -y en no pocas ocasiones ilegal- del presidente López Obrador, y quedará manchada por la violencia y marcada por la tibieza del arbitro que abona a que una capa de la sociedad -muy activa en redes sociales- se haya comprado la idea de un supuesto “fraude”. Pero, insisto, la ventaja es tal, que no parece haber espacio para regatear a Sheinbaum su triunfo, a menos que estemos ante un complot de magnitudes bíblicas, jamás visto.

Con los datos oficiales del PREP, la victoria de Sheinbaum es aplastante. No solo será la primera presidenta, sino la persona más votada en la historia de México. Es la gran ganadora. ¿Quién más ganó? AMLO, que aseguró días antes de los comicios que la del pasado domingo era “más que una elección; era un plebiscito”. Triunfó la 4T, convertida en una maquina de ganar elecciones; gobernará 24 entidades. Además, tendría la mayoría calificada en la cámara de diputados (que se consigue con 333 legisladores) al obtener más de 360 curules. Y en el Senado estarían a 3 escaños de hacerse de la misma mayoría: tendrían 82 senadores, y requieren 85.

Si se consolidan los resultados del domingo, Sheinbaum y Morena habrán obtenido en las urnas la mayor concentración de poder en décadas. Será un triunfo innegable que, una parte de la sociedad que se niega a reconocerlo deberá revisar ajustando los lentes con los que observa la realidad.

Quedaría en claro que sí, los programas sociales tienen amplio respaldo (y vaya que son factor en las elecciones), AMLO sigue siendo un imán de popularidad, pero, sobre todo, que la mayoría se siente más feliz con este gobierno que con las otras opciones que estuvieron en la boleta.

-Off the récord

El exalcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, ¿ganó perdiendo o perdió ganando? La historia es sabida: pasó del PRI a operar para Morena, y a petición de Sheinbaum se encargó de las alcaldías de oposición. Y ganó varias de ellas. Pero por enfocarse en otros territorios, descuidó el suyo. Era común verlo reforzando a candidatos en Tlalpan, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón o Miguel Hidalgo. Salvo la última, en todas ganó la 4T, recuperándolas, pero no retuvo Cuajimalpa. Si bien ahí Morena ganó 5-1 al PRI, y en alcaldías como Álvaro Obregón 4-1 y Tlalpan más de 20-1, Rubalcava no imaginó que sería derrotado en su casa. En el fondo, parece que lo que hizo fue labor de sacrificio. ¿Cuánto le restó al PRI? Lo suficiente para ganar tres alcaldías para Sheinbaum. ¿Valió la pena? ¿Le agradecerán esa tarea, clave para ganar la CDMX?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

