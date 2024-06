¿Qué pasó?

Claudia Sheinbaum ganó rotundamente. Ganó cómodamente en 31 de 32 entidades; La mayoría de los hombres (62%) y de las mujeres (56%) votaron por ella. En todas las generaciones la apoyaron mayoritariamente. Obtuvo dos de cada tres votos, desde los jóvenes de 18 hasta los mayores de 60; Los mexicanos con educación básica y media superior prefirieron a Claudia Sheinbaum.

Solo entre quienes tienen estudios universitarios empató votos con Xóchitl Gálvez. En todos los niveles de ingreso, Sheinbaum ganó. Incluso entre quienes ganan más. No había manera de que Xóchitl Gálvez ganara. Nadie en su equipo lo vio o lo quiso ver.

La esperanza también cegó a los más de 15 millones de mexicanos que le dieron su voto. Los más de 33 millones de mexicanos que votaron por Claudia Sheinbaum dejaron clarísimo qué es lo que quieren y lo que no quieren.

Poco les importó la inseguridad con sus 180 mil muertos de este sexenio; ni los 800 mil muertos por el mal manejo de la pandemia; ni el desastre en el sistema de salud; tampoco la decadencia del sistema educativo; ignoraron la megaestafa en Segalmex y la virtual quiebra en Pemex.

Los caprichos inútiles de López Obrador no le quitaron un solo voto; a quienes votaron por Claudia no les importa un comino lo que pase con la Suprema Corte de Justicia ni con el INE o el INAI. La mayoría de los mexicanos sigue apoyando a AMLO y tiene esperanzas en que el gobierno de Claudia Sheinbaum continúe apoyándolos. Ella obtuvo más votos y tendrá más poder que él. Esa es nuestra realidad.

Una vez confirmado su triunfo, la próxima Presidenta de México leyó un mensaje conciliador y mesurado, tranquilizador. López Obrador también lo hizo en 2018, pero no cumplió. Me parece apresurado, injusto e inútil dar por hecho que Sheinbaum será igual que su mentor. Eso solo lo sabremos con el tiempo.

A los mercados financiero y cambiario no les gustó que la aplanadora morenista se haya quedado con la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores. Sheinbaum acusó recibo y de inmediato envió un mensaje para serenarlos.

¿Y la oposición? La oposición está en etapa terminal desde 2018, pero no se ha dado cuenta. Nunca entendió lo que quiere y lo que no quiere la mayoría de los mexicanos. Tendrá que renacer con otros nombres y con otros hombres. Si no lo hace, su destino será el mismo una y otra vez. Urgen los sanos equilibrios.

BON APPETTIT

Félix Salgado Macedonio se reelegirá como Senador por Guerrero con más de 623 mil votos. Sí, Guerrero que se colocó como uno de los estados con más alta votación para Morena. Claudia Sheinbaum ganó en Guerrero con más de 71.5 por ciento de la votación.

Además, el trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, encabezada por Andrés Andrade, se está reflejando en las calles y en la percepción de los mexiquenses. Aumentaron las capturas de delincuentes en flagrancia y, por lo mismo, se inhibieron otros delitos con operativos permanentes.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

MAAZ