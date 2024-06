El rescate de Pemex

Es innegable que hace casi seis años, Petróleos Mexicanos (PEMEX), a cargo de Octavio Romero Oropeza, dio un giro de 180 grados, en ese entonces muchos veían con temor y escepticismo la nueva política energética, hoy podemos estar de acuerdo o no con ella, pero lo que es cierto es que les ha dado resultados.

Uno de los mayores virajes y con más repercusiones fue el que se dio en la estrategia de exploración y producción, pues la actual administración redireccionó la inversión a cuencas terrestres y aguas someras, terrenos en los que se ha constatado que hay hidrocarburos y es más fácil producirlos.

Lo anterior permitió que en este periodo se pusieran en producción 54 campos nuevos: 31 marinos y 23 terrestres, que aportan 567 mil barriles por día de producción incremental, es decir, más de 5 veces los 99 mil barriles de la administración anterior.

Además, en el rubro de la refinación se prevé que al final de este año el procesamiento de crudo por parte de PEMEX alcance un millón 439 miles de barriles diarios (Mbd), gracias a la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), la compra de Deer Park y la entrada en operación de la Refinería Olmeca.

En cuanto a la producción de petrolíferos (gasolina, diésel y turbosina), se estima que al cierre del sexenio sume un total de un millón 258 mil barriles diarios, incluyendo la aportación del SNR y Deer Park, con dicha cantidad sólo solo faltarían 77 mil barriles diarios para alcanzar el objetivo de autosuficiencia de gasolinas y diésel, el cual estiman lograr a principios de 2025.

Todo parece indicar que están sentadas las bases del rescate de PEMEX y es casi previsible que habrá una continuidad en esta política, aunque sin duda el nuevo responsable tendrá su propio enfoque, ya veremos cuáles serán las sorpresas que le esperan a la petrolera.

RECIBO Y RESPONDO A MASARI

Tal como lo refiere, el 19 de junio se publicó en esta columna información sobre la situación legal del empresario Oscar Herrejón Caballero, detenido en Italia luego de que la justicia mexiquense se enteró que salió del país para asistir a la boda de su hijo, Manuel Herrejón, funcionario de Masari Casa de Bolsa.

En el marco de la 87 Convención Bancaria, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que se analizan cinco solicitudes para crear nuevos bancos en México, entre ellas la de Masari.

De acuerdo con información disponible para consulta pública, tanto la CNBV como el Banco de México han encontrado faltas y omisiones por parte de la Casa de Bolsa por lo que le han impuesto sanciones, mismas que en el caso de la CNBV han sido impugnadas por Masari a través de juicios de nulidad. Mientras que con el Banco de México, las sanciones han quedado firmes, tanto pecunarias como no pecunarias.

Fuentes informaron a esta columnista que detrás de la solicitud de autorización ingresada por Masari para operar como banco estarían tanto Manuel Herrejón como Óscar Herrejón, hoy bajo custodia de la autoridad, toda vez que el funcionario de Masari, Manuel Herrejón, pretende hacerse de una participación accionaria al aportar importantes recursos al nuevo banco.

Los recursos económicos, contabilizados en millones, provendrían de su padre, Oscar Manuel Herrejón Caballero, capturado por la Interpol hace algunos días, bajo acusaciones de violación.

La referida información, acompañada de los respectivos documentos de prueba, formaría parte de la solicitud que se ingresó a la CNBV en 2023 y que es estudiada desde entonces para determinar si se otorga o no el permiso, por lo que de acuerdo con los principios del periodismo resulta de sumo interés para la opinión pública.

Por su parte, en la carta enviada por Masari para ser publicada en este espacio, sostiene que Oscar Herrejón Caballero “no tiene ninguna relación de negocio ni de ningún otro tipo” con la Casa de Bolsa y que Manuel Herrejón Suárez es funcionario de la Casa de Bolsa, no socio en la misma y el proceso de solicitud como banco iniciado por esta institución es institucional con la participación de capital exclusivo de sus socios.

Respecto a las sanciones a Masari, asegura que “son un tema administrativo no ajeno a la operación cotidiana de todas las Casas de Bolsa. Masari, de hecho, se ha distinguido por ser una de las Casas de Bolsa a las que menos procedimientos de sanciones operativas se le han abierto que y solo hay uno pendiente de resolución”.

PROTEGEN A LOS TRABAJADORES

En otros temas, las promesas de la 4T para defender a los que menos tienen no han quedado únicamente en el discurso, desde el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde manda Arturo Reyes, ponen ejemplo con el proceso de rescisión de contrato que se inició contra la proveedora de limpieza Got und Glück, S.A. de C.V., empresa que de acuerdo con lo informado oficialmente, no ha afiliado a sus trabajadores ante el IMSS, ni tampoco ha cumplido con el pago de salarios. Como habrá notado diversos puntos de la Ciudad de México vivieron el bloqueo que generaron los afectados en las alcaldías Coyoacán, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, quienes reclamaban la ausencia del flujo de recursos, ante lo cual desde el IPN se respondió con un llamado para que la empresa cumpla con sus obligaciones. A esto súmele que a partir de este día Got und Glück no podrá celebrar ningún contrato con dependencias, empresas productivas del Estado, Fiscalía General de la República, y gobiernos estatales, por determinación de la Función Pública, de Roberto Salcedo.

LAS MUJERES PPRIMERO

En México, 7 de cada 10 mamás trabajan e impulsan sus hogares a través de su ingreso, pero también del apoyo incondicional que le dan a sus hijos y familia. Estod datos los reconoce Marias Gamesa, marca que pertenece a PepsiCo, una de las empresas líderes a nivel mundial en la producción de alimentos y bebidas.

Lo anterior, porque estos datos dan forma a los negocios, esta marca emblemática busca través de campaña como ¡Está Madrísimo! dar a todas y cada una de las madres mexicanas el mejor obsequio: un nuevo mexicanismo que nos permita reconocer y honrar todo el esfuerzo que brindan las mamás del país.

No hay que perder de vista el lenguaje, porque con esto en mente, Marias Gamesa invita a hacer una profunda reflexión y crear este nuevo modismo, que ayude a celebrar la presencia de las madres en la vida de las personas, para resignificar el lenguaje cotidiano y enaltecer su labor. Desde sus inicios, la marca de galletas se ha enfocado en destacar la importancia de las mujeres, usted recordará las apariciones de la actriz y cantante Angélica María, eran otros tiempos, la marca también evolucionó y hoy sabe que las madres están en el centro de las familias cumpliendo más roles.

Esta campaña fue parte del festejo del 10 de mayo, pero está vigente porque busca visibilizar los matices de esta etapa de la vida y dejar de lado los estereotipos, al mostrar los altibajos que se experimentan constantemente, así como la diversidad de emociones que viven las mamás mexicanas. Hoy

INCLUSIÓN FINANCIERA

La start-up mexicana Colors arrancó en México operaciones con 1.2 millones de dólares para disminuir la brecha financiera que existe en México por orientación sexual e identidad de género.

Un nuevo y único servicio en México que busca convertirse en el aliado número uno de la comunidad LGTBIQ+.

Por medio de su entidad financiera Bold Moves, Colors permitirá a personas de la comunidad LGTBIQ+ acceder por primera vez a créditos, construir un historial crediticio o sanear sus finanzas.

No está de más observar la apuesta de esta iniciativa, en México, de acuerdo con la última encuesta del INEGI, 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual y de género, pero según datos del Índice Equaldex 2023 son más de 7.6 millones las que se identifican con la comunidad.

Esta población aporta al PIB nacional alrededor de 80 mil millones de dólares según datos de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, a pesar de que sólo el 26% de la comunidad LGTBIQ+ mexicana recibe un ingreso superior a los 20 mil pesos mensuales. No obstante, la discriminación que vive este sector sigue siendo muy grave, comenzando por su casa.

Ramón Martínez, COO de Colors, que pertenece a XY Booster, fondo de inversión privado estadounidense, alista financiamientos, a través de una tarjeta de crédito, con el fin de que puedan construir un patrimonio sin los obstáculos que encuentran en la banca tradicional.

