Triple AAA, la reunión Sheinbaum - CCE

Hablé con algunos de los asistentes al encuentro empresarial que sostuvo Claudia Sheinbaum con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con su presidente Francisco Cervantes, y con cientos de empresarios anteayer. El consenso es el mismo: Claudia es otra, muchísimo mejor, después del 2 de junio.

“La veo cambiando”, me dicen. “Hoy está más suelta, haciendo un esfuerzo por dejar el mensaje de que entiende que necesita estar aliada con la Iniciativa Privada”. Y subrayan: “los empresarios, más que confiando ciegamente, están dispuestos a darle el beneficio de la duda”.

En general ese fue el sentir. Así se observó el miércoles cuando terminó el encuentro, con declaraciones explícitas de Eugenio Madero o Armando Garza. Sin embargo, en esta ocasión hay un cambio sustancial cuando se comparan estas primeras reacciones empresariales con lo que ocurría cuando Andrés Manuel López Obrador fue electo hace seis años. En aquella ocasión las declaraciones públicas eran positivas hacia AMLO; pero en privado los comentarios cambiaban, sobre todo por la decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco. A nadie le gustó eso.

Ahora la relación hacia Sheinbaum es de auténtica expectación, e incluso muy positiva. Hay quien en privado señala: “Antes (en la campaña) era muy acartonada; y estaba siguiendo un script; tratando de no desviarse. Ahora trató de verse como Jefa de Estado. Esa actitud me gustó. Espero no equivocarme”, me dice un amigo que estuvo ahí.

Sheinbaum tiene al menos tres ventajas para ir causando esta impresión durante la transición. En primer lugar, la decisión de la reforma al Poder Judicial no provino de ella; sino del presidente López Obrador. Eso hace ver al presidente empecinado y a ella muy funcional en la etapa de transición, escuchando argumentos como el que dice que “no se debe poner en riesgo su capacidad técnica (del PJ) y de imparcialidad de independencia”.

En segundo lugar, sus declaraciones al respecto constituyen tonalidades distintas a las de AMLO: ella sugirió levantar una encuesta, y ella declaró frente a los empresarios que no busca establecer un gobierno autoritario. En tercer lugar, ha nombrado un gabinete económico fuera de todo radicalismo e ideología obtusa, luego de escuchar a los empresarios subrayar tres valores indispensables: “confianza en el gobierno; certidumbre del futuro; y unidad de todos los mexicanos”.

El CCE entendió muy bien a Sheinbaum, y organizó lo que probablemente fue el encuentro más trascendental para el nuevo gobierno. La conclusión de los asistentes es que “es responsabilidad de todos los sectores productivos del país coadyuvar con el nuevo gobierno para encontrar puntos de acuerdo y trabajar juntos en los retos y oportunidades que enfrenta nuestro país y poder fijar el mejor rumbo para México”. No es cosa menor.

