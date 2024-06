La Señora presidenta

En estos días, mucho se especula respecto a quien mandará el siguiente sexenio. Dicen que huele a Maximato, otros hablan de simple continuidad de la Cuarta Transformación. Al respecto, digo lo siguiente: Andrés Manuel López Obrador ejercerá hasta el último día, que digo día, hasta la última hora de su gobierno el poder de la Presidencia, pero hasta ahí. No tengo duda que, a partir de su toma de posesión, Claudia Sheinbaum ejercerá todas y cada una las facultades del cargo para el que fue electa.

A pregunta directa: ¿Habrá Maximato? La respuesta es no, porque simple y sencillamente, un régimen de ese tipo es imposible en una sociedad democrática y plural como existe en México. Cuatro razones evidentes, pero que el ruido en las redes oculta.

Primera, Claudia Sheinbaum no está ahí por la voluntad de un caudillo que sobrevivió a las pugnas internas revolucionarias, sino por el voto de 35 millones de ciudadanos que ejercieron su derecho. Segunda, aunque maltrechos después de los resultados del 2 de junio, la oposición existe y junta representa casi el 40 por ciento del electorado, pero lo más importante hay oposición social.

Tercera, la institucionalidad de las fuerzas armadas. No tengo duda alguna que Claudia Sheinbaum será la comandante suprema de las fuerzas armadas. Cuarta, las propias redes sociales y los medios de comunicación, que garantizan la libertad de expresión.

Varios quieren ver en cada declaración de la presidenta electa un acto de sumisión al presidente en funciones; otros aguzan la mirada para encontrar signos que marquen un rumbo diferente buscando el rompimiento. Ambos puntos de vista deben recordar que López Obrador y Sheinbaum son equipo desde hace muchos años y defienden un mismo proyecto.

López Obrador tiene, como dice el clásico, un estilo personal de gobernar; pronto conoceremos el estilo de Claudia Sheinbaum. Dos personalidades, un proyecto. La Revolución Mexicana fue el discurso legitimador de 14 presidentes, de Álvaro Obregón a Miguel de la Madrid. La Cuarta Transformación apenas iniciará su segundo piso, la sociedad decidirá los pisos o versiones a los que llegue.

En Octubre, López Obrador deja de ser presidente, pero no líder político. Su liderazgo es un atributo personal, no producto derivado del cargo. No tengo dudas que López Obrador intentará retirarse a su finca en Palenque, no ver a nadie y no opinar sobre nada, pero considero que inevitablemente, expresará su opinión.

¿Qué pasará si esto ocurre? No confundir que la Presidenta será Claudia Sheinbaum y que por muy importante que sea la opinión de López Obrador será eso, una opinión que debe escucharse como cualquier otra. Comprender esta circunstancia, es la base de la gobernabilidad y la estabilidad del país. Hay Presidente hasta el último día de septiembre y habrá Presidenta por seis años. Así lo decidió la sociedad.

Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

