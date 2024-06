Viviendo en peligro

La historia comenzó el jueves 29 de junio del año pasado en una casa de la calle Ricardo Salazar Ceballos del Fraccionamiento Moderno de Matamoros, Tamaulipas. Ese día por la mañana, Thalía Martínez, joven madre de 36 años, regresó a su casa después de dejar a sus hijos en la escuela y al entrar al domicilio, la vida le cambió para siempre.

Apenas cerró la puerta con llave, vio un chispazo en la cerradura que formó un hilo azul el cual se se trasladó al segundo piso de la casa, la cual explotó. El fuego y la onda expansiva le dejaron el 60 por ciento de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. En 11 meses y medio ha tenido que someterse a 15 cirugías que han derivado en amputaciones en los dedos de sus manos y cicatrices en toda la piel debido a los implantes. Los procedimientos han derivado en gastos millonarios… pero ¿quién es el responsable?

La casa que habitaba Thalía no tenía gas. La familia utilizaba estufa y boiler eléctricos y no había tanque de has LP. Pero bajo la calle de Ricardo Ceballos corre una tubería de gas natural a cargo de la empresa Gas Engie, de origen francés y que tiene operaciones en varios estados del país.

No es la primera vez que la gente de Matamoros es víctima un caso similar. En 2022, dos trabajadores de un Seven Eleven murieron después de una explosión por acumulación de gas en el baño de la sucursal, pero el caso fue cerrado.

A partir de estas denuncias, videos que evidencian de gas filtrándose en la vía pública matamorense han sido hecho públicos En los últimos tres años se han reportado en el municipio al menos 300 fugas de gas, de acuerdo a Alma Rosa Alarcón, regidora municipal y presidenta de la Comisión de Energía.

En un comunicado muy desafortunado, la empresa Gas Engie se deslindó de los hechos, argumentando que según peritajes, no había presencia de gas en el lugar de la explosión.

Después de que se hiciera pública la demanda interpuesta en contra de la compañía y de que se presionara por medio de una manifestación, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a cargo de Angel Carrizales informó que realizará las diligencias correspondientes a efecto de determinar los posibles actos u omisiones que pudieron dar origen al siniestro. Además, la titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores González, se reunió con el hermano de Thalía, Salvador, quien comenzó una campaña de donativos y de exigencia de justicia para plantarle cara a Engie y exigir justicia para las víctimas a través de #YoSobreviviente.

Será la autoridad la que aplique los peritajes correspondientes y deslinde responsabilidades. Lo que le pasó a Thalía, le pudo pasar a cualquiera de nosotros, y por eso es imposible no indignarse y levantar la voz en contra de las empresas extranjeras que vienen a hacer negocios al país. No se rechaza su inversión, pero las operaciones deben hacerse con responsabilidad y sumo cuidado de todos los mexicanos. Seguiremos atentos.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ