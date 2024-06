Los adversarios de Brugada ahora buscan acomodarse

Después del triunfo político de Clara Brugada como jefa de Gobierno de la CDMX, no falta quien busque acomodarse en el equipo.



Eso ha causado molestia entre los allegados de primer circulo de la virtual jefa de Gobierno. Hay varios nombres, entre ellos el del gestor Leovigildo Chávez López, porque está utilizando la imagen de la exdelegada de Iztapalapa como un puente mediático para aparentar que tiene acercamiento con ella.



En el equipo de Brugada, sin embargo, aseguran que tiene la puerta cerrada junto con otros, pues durante la contienda electoral estuvo en otro bando.



Es sangre panista y tanto en reuniones públicas como privadas con el sector empresarial abiertamente apoyó la campaña de Santiago Taboada, excandidato de la coalición PAN,PRI, PRD a la jefatura de gobierno. Hay constancia de ello en sus propias redes sociales.



Aunque Clara Brugada contempla trabajar con el sector empresarial programas que detonen economía en distintos niveles de la población, lo cierto es que no será de la mano de Leovigildo Chávez, pues no es santo de su devoción y según su equipo de trabajo ella colaborará con los empresarios que tengan voluntad e interés de mejorar Ciudad de México y hacerla prospera.





El relevo en el PAN

¿Se intensifica la rebelión en el PAN por el relevo en la dirigencia nacional después de la derrota de Marko Cortés en las elecciones del 2 de junio?



No es que el partido no requiera un cambio de rumbo, de hecho lo necesita o Acción Nacional experimentará en carne propia el hundimiento del PRI con Alito Moreno, que parece tener entre sus objetivos la encomienda de desaparecerlo, no de salvarlo.



El problema para la democratización del PAN es que los que hacen ruido son exactamente los mismos que expresan sus críticas constantes, pero que no han podido hacerle nada a Cortés y a su séquito, pues las únicas voces disidentes son la de Adriana Dávila y Damián Zepeda, quienes piden abrir el partido a la ciudadanía.



Pero de ahí no pasa. Por ejemplo, el grupo de Daniel Sinhue, gobernador de Guanajuato por el PAN, que salvó la honra del partido en este proceso electoral, está más que arreglado con la dirigencia nacional de su instituto político porque parte de los acuerdos fue que a él lo dejaran poner a su sucesor, en este caso sucesora, a cambio de que el va a apoyar al relevo nacional de Cortés, cuyo nombre es el de Jorge Romero, por lo que no hay quién mueva esa posibilidad.



Uppercut: México no contestó al proceso de extradición del empresario Carlos Ahumada

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ COLABORADOR CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM @ALEXSANCHEZMX

EEZ