Notas antes de ir a votar

Llegó el día. Sin la paz anhelada en el país tras casi 18 años de guerra contra el narcotráfico, mañana más de 90 millones de personas estamos llamadas a las urnas para seleccionar a nuestras autoridades por los próximos 3 y 6 años. Como en cada elección, hay claroscuros. Una de las buenas noticias es que muy seguramente tendremos a la primera mujer presidenta de México. Toda una conquista que pondrá al país a la vanguardia de los derechos en el mundo y que permitirá ver contrastes.

Pero hay cosas que tan pronto llegue el lunes se tienen que atender. Y teniendo de inmediato la experiencia electoral, hay que analizar los cambios a poner en marcha para que las elecciones de 2027 y 2030 atiendan a las necesidades de una nueva generación de electores y políticos, a diferencia de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que tenía como propósito cooptar al árbitro y no mejoraba sustancialmente las condiciones de competencia.

- La ley electoral tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. El Instituto Nacional Electoral tiene que renovarse para organizar mejores elecciones donde más de 100 millones de personas puedan participar y no ser un órgano tan caro, cargado de actividades que no le corresponden y que a su vez, sobre regule lo que no tiene caso.

- Los gobernantes deben asumir su responsabilidad y el papel de estadistas que les corresponde, sin menoscabo de sus libertades. Que promuevan el voto por sus candidatos ya no tiene que ser motivo de escándalo. Pero sí tiene que haber límites claros en cuanto a los tiempos que se le dedican.

- Toda la inteligencia humana y del estado, el conjunto de leyes específicas y la mayor voluntad política deberá aplicarse para evitar la interferencia del crimen organizado en la selección de candidatos y en todo el proceso electoral. Esto tendrá que hacerse para ir erradicando su presencia en los sectores esenciales de la vida del país.

- Es necesario que el financiamiento público a los partidos políticos se reduzca.

- Ciudadanos y no partidos han de ser quienes busquen de forma continua la mejora del sistema electoral. Evitar a toda costa que los institutos sean juez y parte.

Hay demasiadas propuestas de buena fe. Lo importante es considerarlas y emprender los cambios. Permitir que se actualice nuestra democracia y que un nuevo hito como la primera mujer presidenta no tarde tanto en llegar.

CONTRASEÑA: Mañana se romperá una tradición instaurada por Ernesto Zedillo, cuando el presidente hablaba en cadena nacional inmediatamente después de que el Consejero Presidente del INE en turno daba a conocer los resultados de las elecciones. Andrés Manuel López Obrador dijo que utilizará sus redes sociales para dirigirse a la nación. Pero además, en el aviso de la Secretaría de Gobernación a los concesionarios, se contempla que los mensajes desde el INE podrían ser más de uno e incluso, pasada la medianoche. Ojalá y no sean necesarios demasiados. ¡Vayamos a votar!

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

